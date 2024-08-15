https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/adalet-bakanligindan-zafer-partisi-genel-baskani-ozdaga-yanit-tamamen-asilsizdir-1086903322.html

Adalet Bakanlığı'ndan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a yanıt: 'Tamamen asılsızdır'

Adalet Bakanlığı'ndan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a yanıt: 'Tamamen asılsızdır'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T23:14+0300

2024-08-15T23:14+0300

2024-08-15T23:14+0300

politika

adalet bakanlığı

ümit özdağ

zafer partisi

cevap

iddia

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-yerlikaya-dagdaki-teroristlerin-de-sehirlerdeki-eskiyalarin-da-nefeslerini-kesiyoruz-1086901258.html

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Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, ümit özdağ, zafer partisi, cevap, iddia