https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/adalet-bakanligindan-zafer-partisi-genel-baskani-ozdaga-yanit-tamamen-asilsizdir-1086903322.html
Adalet Bakanlığı'ndan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a yanıt: 'Tamamen asılsızdır'
Adalet Bakanlığı'ndan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a yanıt: 'Tamamen asılsızdır'
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Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T23:14+0300
2024-08-15T23:14+0300
2024-08-15T23:14+0300
politika
adalet bakanlığı
ümit özdağ
zafer partisi
cevap
iddia
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-yerlikaya-dagdaki-teroristlerin-de-sehirlerdeki-eskiyalarin-da-nefeslerini-kesiyoruz-1086901258.html
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adalet bakanlığı, ümit özdağ, zafer partisi, cevap, iddia
adalet bakanlığı, ümit özdağ, zafer partisi, cevap, iddia
Adalet Bakanlığı'ndan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a yanıt: 'Tamamen asılsızdır'
Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği' iddiasının tamamen asılsız olduğunu dile getirdi..
Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.
Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.