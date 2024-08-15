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Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Felç geçirmedi'
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Felç geçirmedi'
Sputnik Türkiye
Mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır’ın sağlığı hakkında son bilgileri hayat arkadaşı Jülide Kural paylaştı. Jülide Kural, Kadir İnanır’ın felç... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T09:14+0300
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kadir inanır
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Kadir İnanır, 24 Mart’ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne?Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti. Durumunun iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart’ta ekstübe edilen oyuncunun yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmişti. 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınan İnanır, taburcu edilmişti.Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’ın felç geçirdiği hatta ağır konuşmaya başladığı iddia edildi. Hastanede tedavisine devam edilen Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, bu haberleri yalanladı.Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Kural, “Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir’in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen” dedi.
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Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Felç geçirmedi'

09:14 15.08.2024
© DHAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© DHA
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Mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır’ın sağlığı hakkında son bilgileri hayat arkadaşı Jülide Kural paylaştı. Jülide Kural, Kadir İnanır’ın felç geçirdiği haberlerine de “Yalan” diye cevap verdi.
Kadir İnanır, 24 Mart’ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kadir İnanır'ın rahatsızlığı ne?

Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti. Durumunun iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart’ta ekstübe edilen oyuncunun yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmişti. 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınan İnanır, taburcu edilmişti.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’ın felç geçirdiği hatta ağır konuşmaya başladığı iddia edildi. Hastanede tedavisine devam edilen Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, bu haberleri yalanladı.
Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Kural, “Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir’in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen” dedi.
Peker Açıkalın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
YAŞAM
Peker Açıkalın'ın sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama
9 Ağustos, 12:51
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