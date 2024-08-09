https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/unlu-oyuncu-peker-acikalin-beyin-kanamasi-gecirdi-1086674743.html
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği 'Gaffur Aksoy' karakteri ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:51+0300
2024-08-09T12:51+0300
2024-08-09T13:21+0300
yaşam
peker açıkalın
oyuncu
dizi
beyin kanaması
avrupa yakası
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'dan üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.Ünlü oyuncu Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok yapımda yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sanatci-kenan-isik-icin-akmde-toren-duzenlendi-toplumun-her-kesimi-tarafindan-sevilen-biriydi-1086335712.html
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peker açıkalına ne oldu, peker açıkalın öldü mü, peker açıklan beyin kanaması
peker açıkalına ne oldu, peker açıkalın öldü mü, peker açıklan beyin kanaması
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi
12:51 09.08.2024 (güncellendi: 13:21 09.08.2024)
Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği 'Gaffur Aksoy' karakteri ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği belirtildi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'dan üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.
Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.
Ünlü oyuncu Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok yapımda yer almıştı.