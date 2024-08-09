https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/unlu-oyuncu-peker-acikalin-beyin-kanamasi-gecirdi-1086674743.html

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi

Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği 'Gaffur Aksoy' karakteri ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T12:51+0300

2024-08-09T12:51+0300

2024-08-09T13:21+0300

yaşam

peker açıkalın

oyuncu

dizi

beyin kanaması

avrupa yakası

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'dan üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.Ünlü oyuncu Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok yapımda yer almıştı.

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peker açıkalına ne oldu, peker açıkalın öldü mü, peker açıklan beyin kanaması