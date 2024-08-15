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İstanbul Tabip Odası duyurdu: Doktor Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası duyurdu: Doktor Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
TİP eski Diyarbakır Milletvekili, doktor, yazar, tarihçi ve siyasetçi Tarık Ziya Ekinci 99 yaşında vefat etti. Vefat haberini İstanbul Tabip Odası duyurdu... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T12:52+0300
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türkiye
tarık ziya ekinci
doktor
vefat
türkiye işçi partisi (tip)
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili ve yöneticisi olarak 1960’lar solunun bir parçası olan yazar Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti.Vefat haberini duyuran İstanbul Tabip Odası yaptığı paylaşımda; "TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası’nın üç dönem başkanlığını yürütmüş; emek, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelelerine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak tören sonrası Diyarbakır’da toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.Tarık Ziya Ekinci kimdir?Ekinci, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve Paris Tıp Fakültesinde ihtisas yapmıştır. Dâhiliye uzmanıdır. Siverek Sıtma Savaş Hekimliği, Diyarbakır Merkez Belediye Başhekimliği, Lice Hükûmet Hekimliği, Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Sosyalist Kültür Derneği kuruculuğu ve yöneticiliği, serbest doktorluk, yazarlık, TBMM 2. Dönem Diyarbakır milletvekilliği yapmıştır.
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tarık ziya ekinci kimdir?, tarık ziya ekinci kimdir, tarık ziya ekinci öldü mü
tarık ziya ekinci kimdir?, tarık ziya ekinci kimdir, tarık ziya ekinci öldü mü

İstanbul Tabip Odası duyurdu: Doktor Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti

12:52 15.08.2024
© Fotoğraf : https://www.ttb.org.tr/Tarık Ziya Ekinci
Tarık Ziya Ekinci - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Fotoğraf : https://www.ttb.org.tr/
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TİP eski Diyarbakır Milletvekili, doktor, yazar, tarihçi ve siyasetçi Tarık Ziya Ekinci 99 yaşında vefat etti. Vefat haberini İstanbul Tabip Odası duyurdu. 1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçilmiş olan Ekinci, ayrıca Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesiydi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili ve yöneticisi olarak 1960’lar solunun bir parçası olan yazar Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti.
Vefat haberini duyuran İstanbul Tabip Odası yaptığı paylaşımda; "TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası’nın üç dönem başkanlığını yürütmüş; emek, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelelerine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak tören sonrası Diyarbakır’da toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.

Tarık Ziya Ekinci kimdir?

Ekinci, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve Paris Tıp Fakültesinde ihtisas yapmıştır. Dâhiliye uzmanıdır.
Siverek Sıtma Savaş Hekimliği, Diyarbakır Merkez Belediye Başhekimliği, Lice Hükûmet Hekimliği, Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Sosyalist Kültür Derneği kuruculuğu ve yöneticiliği, serbest doktorluk, yazarlık, TBMM 2. Dönem Diyarbakır milletvekilliği yapmıştır.
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