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İstanbul Tabip Odası duyurdu: Doktor Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti

İstanbul Tabip Odası duyurdu: Doktor Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

TİP eski Diyarbakır Milletvekili, doktor, yazar, tarihçi ve siyasetçi Tarık Ziya Ekinci 99 yaşında vefat etti. Vefat haberini İstanbul Tabip Odası duyurdu... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T12:52+0300

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türkiye

tarık ziya ekinci

doktor

vefat

türkiye işçi partisi (tip)

milletvekili

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili ve yöneticisi olarak 1960’lar solunun bir parçası olan yazar Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti.Vefat haberini duyuran İstanbul Tabip Odası yaptığı paylaşımda; "TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası’nın üç dönem başkanlığını yürütmüş; emek, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelelerine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak tören sonrası Diyarbakır’da toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.Tarık Ziya Ekinci kimdir?Ekinci, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve Paris Tıp Fakültesinde ihtisas yapmıştır. Dâhiliye uzmanıdır. Siverek Sıtma Savaş Hekimliği, Diyarbakır Merkez Belediye Başhekimliği, Lice Hükûmet Hekimliği, Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Sosyalist Kültür Derneği kuruculuğu ve yöneticiliği, serbest doktorluk, yazarlık, TBMM 2. Dönem Diyarbakır milletvekilliği yapmıştır.

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