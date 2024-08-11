https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/turkiye-yazarlar-birligi-kurucu-baskani-mehmet-dogan-hayatini-kaybetti-1086725600.html

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T15:07+0300

2024-08-11T15:07+0300

2024-08-11T15:07+0300

türkiye

mehmet doğan

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öldü

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TYB Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitirdi. Doğan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 80. yıl dönümü nedeniyle Tacettin Dergahı'nda düzenlenen törene katılarak konuşma yapmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Doğan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:Mehmet Doğan kimdir?Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya geldi. Doğan, Ankara Gazi Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünden mezun oldu.1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.Doğan, 1977 ve 1978'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda (TRT) Genel Müdür danışmanlığı yaptı ve tekrar Dergah yayınlarında çalışmaya başladı.Büyük Türkçe Sözlük'ü hazırlamaya başlayan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları'nı kurdu.Kültür Bakanlığı Sinema Dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri veren ve Birlik Medya A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapan Doğan, 1996'da 2005'e kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğinde görev yaptı.Evli ve 3 çocuk babası olan Doğan, 1980'li yıllardan itibaren Yeni Devir, Zaman, Yörünge, Vakit, Akit, Vahdet, Karar ve Gerçek Hayat'ın da arasında bulunduğu gazete ve dergilerde yayınlanan günlük ve haftalık yazılar yazdı. Doğan, 1978-1996 arasında TYB genel başkanlığını ve TYB tarafından yayımlanan Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı'nın yayın yönetmenliğini üstlendi.Doğan, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'yla ilgili çalışmalara da imza attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından '2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülü' takdim edilen Doğan, 2021'de ise 'Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sadatin-kurucusu-emekli-tuggeneral-adnan-tanriverdi-hayatini-kaybetti-1086483890.html

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