https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/israil-hamasa-karsi-mucadelede-kapasitesinin-sinirina-mi-dayandi-1086861453.html
İsrail, Hamas’a karşı mücadelede kapasitesinin sınırına mı dayandı?
İsrail, Hamas’a karşı mücadelede kapasitesinin sınırına mı dayandı?
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas hareketine karşı mücadelede kapasitesinin sınırına dayandığını ifade edilirken devam eden bombardımanların sadece... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T08:35+0300
2024-08-15T08:35+0300
2024-08-15T08:44+0300
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New York Times gazetesi, ABD’nin üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, “İsrail, Gazze'de askeri anlamda yapabileceği her şeyi yaptı... Devam eden bombardımanlar sadece sivil halkı daha fazla risk altına sokarken Hamas'ı daha fazla zayıflatma olasılığı azaldı” diye yazdı.Operasyonunun ana hedeflerinden biri olan, Hamas’ın 7 Ekim saldırısında rehin aldığı İsrail vatandaşlarının özgürlüğe kavuşturmanın askeri yollarla sağlamanın mümkün olmadığı kaydedilen yazıda, eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel’in, İsrail’in esirleri sadece müzakereler yoluyla geri alabileceği yönündeki sözlerine yer verildi.Yazıda, İsrail’in Hamas’a oldukça büyük zarar vermesine rağmen bu hareketi tamamen yok etmesinin mümkün olmadığına inanan ABD’li yetkili sayısının giderek arttığı belirtildi.‘Hamas, Gazze müzakerelerinde yer almayacak’Öte yandan Hamas temsilcilerinin, bugün Katar’ın başkenti Doha’da yapılması planlanan Gazze Şeridi’yle ilgili görüşmelere katılmayacağı, görüşmeler bittikten sonra aracıların Hamas için bilgilendirme toplantısı yapacağı bildirildi.Hamas’ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdülhadi, dün Sputnik’e yaptığı açıklamada, hareket yönetiminin Doha’daki görüşmelere katılmama kararını aldığını bildirdi. Abdülhadi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak aracılar vasıtasıyla herhangi bir mesaj iletmediğini belirtti.Bloomberg ajansının haberinde, “Hamas temsilcileri Katar’ın başkenti Doha'daki görüşmelere katılmayacak olsa da arabulucular toplantıdan kısa bir süre sonra grup için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek” ifadesine yer verildi.ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlaması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/hamastan-ateskes-aciklamasi-parcasi-olmayacagiz-1086849673.html
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israil, israil ordusu, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, abd, mısır, katar, joseph votel, new york times, bloomberg
israil, israil ordusu, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, abd, mısır, katar, joseph votel, new york times, bloomberg
İsrail, Hamas’a karşı mücadelede kapasitesinin sınırına mı dayandı?
08:35 15.08.2024 (güncellendi: 08:44 15.08.2024)
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas hareketine karşı mücadelede kapasitesinin sınırına dayandığını ifade edilirken devam eden bombardımanların sadece sivilleri daha fazla riske attığı kaydedildi.
New York Times
gazetesi, ABD’nin üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, “İsrail, Gazze'de askeri anlamda yapabileceği her şeyi yaptı... Devam eden bombardımanlar sadece sivil halkı daha fazla risk altına sokarken Hamas'ı daha fazla zayıflatma olasılığı azaldı
” diye yazdı.
Operasyonunun ana hedeflerinden biri olan, Hamas’ın 7 Ekim saldırısında rehin aldığı İsrail vatandaşlarının özgürlüğe kavuşturmanın askeri yollarla sağlamanın mümkün olmadığı kaydedilen yazıda, eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel’in, İsrail’in esirleri sadece müzakereler yoluyla geri alabileceği yönündeki sözlerine yer verildi.
Yazıda, İsrail’in Hamas’a oldukça büyük zarar vermesine rağmen bu hareketi tamamen yok etmesinin mümkün olmadığına inanan ABD’li yetkili sayısının giderek arttığı belirtildi.
‘Hamas, Gazze müzakerelerinde yer almayacak’
Öte yandan Hamas temsilcilerinin, bugün Katar’ın başkenti Doha’da yapılması planlanan Gazze Şeridi’yle ilgili görüşmelere katılmayacağı, görüşmeler bittikten sonra aracıların Hamas için bilgilendirme toplantısı yapacağı bildirildi.
Hamas’ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdülhadi, dün Sputnik’e yaptığı açıklamada, hareket yönetiminin Doha’daki görüşmelere katılmama kararını aldığını bildirdi. Abdülhadi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak aracılar vasıtasıyla herhangi bir mesaj iletmediğini belirtti.
Bloomberg ajansının haberinde, “Hamas temsilcileri Katar’ın başkenti Doha'daki görüşmelere katılmayacak olsa da arabulucular toplantıdan kısa bir süre sonra grup için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek” ifadesine yer verildi.
ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlaması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.