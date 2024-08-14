https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/hamastan-ateskes-aciklamasi-parcasi-olmayacagiz-1086849673.html

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Parçası olmayacağız'

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Parçası olmayacağız'

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın başkenti Doha'da perşembe günü yeniden başlaması beklenen ateşkes görüşmelerinin bir parçası olmayacaklarını... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T19:35+0300

2024-08-14T19:35+0300

2024-08-14T19:35+0300

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Hindi, "Hamas, Doha'da yada Kahire'de yeniden başlaması beklenen müzakerelerde kesinlikle olmayacak" dedi.Hamas'ın arabuluculardan, (Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirten Hindi, bu şartların sağlanması durumunda Hamas'ın anlaşmayı uygulama mekanizmasına girmeye hazır olduğunu vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dünkü basın brifinginde, 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılması beklenen Gazze'de ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını ve aynı şekilde Hamas'ın da görüşmelere katılmasını umduklarını söylemişti.ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlaması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmalarının ardından Hamas, çağrıya ilişkin verdiği cevapta şu ifadelere yer vermişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/filistin-devlet-baskani-abbas-ankaraya-geldi-1086849535.html

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hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd, mısır, katar, vedant patel