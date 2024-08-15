İngiliz basını: Londra, Kiev'in İngiliz silahlarını Kursk'ta kullanmasına izni verdi
© AP PhotoIn this photo taken from video released by the Russian Defense Ministry on Saturday, Aug. 10, 2024, a Russian Army tank takes a position at an area of Kursk region of Russia.
© AP Photo
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Ukrayna'ya çok büyük miktarlarda askeri yardım sunan Batılı ülkelerden biri olan İngiltere, silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasının önünü açtı.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırılar sırasında Londra'nın temin ettiği silahları kullanmasına onay verdiği belirtildi.
Independent gazetesinin Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Londra, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda Storm Shadow seyir füzeleri dışındaki İngiliz silahlarının kullanılmasına yeşil ışık yaktı.
Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiltere'nin İngiliz silahlarının Ukrayna ordusu tarafından kullanılmasıyla ilgili politikasında bir değişiklik olmadığının altını çizdi.
Kursk'taki saldırıları 'öz savunma hakkı' olarak gördüklerini savunan İngiliz yetkili, Rusya içinde operasyonlar düzenlenmesini dışlamadıklarını söyleyerek İngiltere tarafından sağlanan tanksavar füzeleri, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve diğer silahların Kursk Bölgesi'nde görülebileceğini kaydetti.
Yetkili, Storm Shadow seyir füzelerinin ise sadece Ukrayna'nın 'uluslararası kabul görmüş sınırları' dahilinde kullanılmasına izin verdiklerinin de altını çizdi.
İngiltere, temin ettiği silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına onay veren ilk ülkelerden biri olmuştu.
Independent gazetesinin Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Londra, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda Storm Shadow seyir füzeleri dışındaki İngiliz silahlarının kullanılmasına yeşil ışık yaktı.
Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiltere'nin İngiliz silahlarının Ukrayna ordusu tarafından kullanılmasıyla ilgili politikasında bir değişiklik olmadığının altını çizdi.
Kursk'taki saldırıları 'öz savunma hakkı' olarak gördüklerini savunan İngiliz yetkili, Rusya içinde operasyonlar düzenlenmesini dışlamadıklarını söyleyerek İngiltere tarafından sağlanan tanksavar füzeleri, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve diğer silahların Kursk Bölgesi'nde görülebileceğini kaydetti.
Yetkili, Storm Shadow seyir füzelerinin ise sadece Ukrayna'nın 'uluslararası kabul görmüş sınırları' dahilinde kullanılmasına izin verdiklerinin de altını çizdi.
İngiltere, temin ettiği silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına onay veren ilk ülkelerden biri olmuştu.