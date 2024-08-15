https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ingiliz-basini-londra-kievin-ingiliz-silahlarini-kurskta-kullanmasina-izni-verdi-1086873870.html

İngiliz basını: Londra, Kiev'in İngiliz silahlarını Kursk'ta kullanmasına izni verdi

İngiliz basını: Londra, Kiev'in İngiliz silahlarını Kursk'ta kullanmasına izni verdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya çok büyük miktarlarda askeri yardım sunan Batılı ülkelerden biri olan İngiltere, silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasının önünü açtı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T12:25+0300

2024-08-15T12:25+0300

2024-08-15T12:25+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ingiltere savunma bakanlığı

ingiliz

ingiliz ordusu

storm shadow

storm shadow/scalp

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

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İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırılar sırasında Londra'nın temin ettiği silahları kullanmasına onay verdiği belirtildi.Independent gazetesinin Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Londra, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda Storm Shadow seyir füzeleri dışındaki İngiliz silahlarının kullanılmasına yeşil ışık yaktı.Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiltere'nin İngiliz silahlarının Ukrayna ordusu tarafından kullanılmasıyla ilgili politikasında bir değişiklik olmadığının altını çizdi.Kursk'taki saldırıları 'öz savunma hakkı' olarak gördüklerini savunan İngiliz yetkili, Rusya içinde operasyonlar düzenlenmesini dışlamadıklarını söyleyerek İngiltere tarafından sağlanan tanksavar füzeleri, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve diğer silahların Kursk Bölgesi'nde görülebileceğini kaydetti.Yetkili, Storm Shadow seyir füzelerinin ise sadece Ukrayna'nın 'uluslararası kabul görmüş sınırları' dahilinde kullanılmasına izin verdiklerinin de altını çizdi.İngiltere, temin ettiği silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına onay veren ilk ülkelerden biri olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fbi-baskinina-ugrayan-istihbaratcidan-kursk-yorumu-nato-rusya-topraklarina-girdi-1086865799.html

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