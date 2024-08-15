https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/imamogluna-5-yil-mahkumiyet-cezasi-iddiasi-1086901958.html

İmamoğlu'na '5 yıl mahkumiyet cezası' iddiası

İmamoğlu'na '5 yıl mahkumiyet cezası' iddiası

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'un adli tatil sonrası 5 yıl mahkumiyet cezası alacağı iddia edildi. Köşe yazarı Talat Atilla tarafından... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T22:06+0300

2024-08-15T22:06+0300

2024-08-15T22:06+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

31 mart yerel seçimleri

istanbul

ceza

mahkumiyet

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Gazeteci Talat Atilla, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl mahkumiyet cezası verildiğini iddia etti. Sosyal medyada 'Ekrem İmamoğlu' gündem oldu.'Haberim yüzde yüz doğru'Köşe yazısında ceza hakkında konuşan Gazeteci Atilla; "Haberimin doğruluğundan en ufak bir şüphem yok Yazdığım habere inanmayan ya da tereddüt edenlere sitem edecek halim yok. Elbette kendi takdirleri ama haberimin doğruluğundan yüzde yüz eminim." dedi.Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?"Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildi. Ceza, adli tatilden sonra açıklanacak." diyen Atilla Yargıtay tarafından cezasının onandığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan İmamoğlu'nun ayrılacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ekrem-imamoglu-turkiye-belediyeler-birligi-baskani-secildi-1084535267.html

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