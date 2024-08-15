https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/imamogluna-5-yil-mahkumiyet-cezasi-iddiasi-1086901958.html
İmamoğlu'na '5 yıl mahkumiyet cezası' iddiası
İmamoğlu'na '5 yıl mahkumiyet cezası' iddiası
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'un adli tatil sonrası 5 yıl mahkumiyet cezası alacağı iddia edildi. Köşe yazarı Talat Atilla tarafından... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T22:06+0300
2024-08-15T22:06+0300
2024-08-15T22:06+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
31 mart yerel seçimleri
istanbul
ceza
mahkumiyet
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Gazeteci Talat Atilla, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl mahkumiyet cezası verildiğini iddia etti. Sosyal medyada 'Ekrem İmamoğlu' gündem oldu.'Haberim yüzde yüz doğru'Köşe yazısında ceza hakkında konuşan Gazeteci Atilla; "Haberimin doğruluğundan en ufak bir şüphem yok Yazdığım habere inanmayan ya da tereddüt edenlere sitem edecek halim yok. Elbette kendi takdirleri ama haberimin doğruluğundan yüzde yüz eminim." dedi.Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?"Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildi. Ceza, adli tatilden sonra açıklanacak." diyen Atilla Yargıtay tarafından cezasının onandığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan İmamoğlu'nun ayrılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ekrem-imamoglu-turkiye-belediyeler-birligi-baskani-secildi-1084535267.html
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ekrem imamoğlu, 5 yıl ceza, cumhuriyet halk partisi, mahkumiyet kararı, adli tatil ne zaman bitiyor, ekrem imamoğlu neden ceza aldı, ekrem imamoğlu kimdir,
ekrem imamoğlu, 5 yıl ceza, cumhuriyet halk partisi, mahkumiyet kararı, adli tatil ne zaman bitiyor, ekrem imamoğlu neden ceza aldı, ekrem imamoğlu kimdir,
İmamoğlu'na '5 yıl mahkumiyet cezası' iddiası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'un adli tatil sonrası 5 yıl mahkumiyet cezası alacağı iddia edildi. Köşe yazarı Talat Atilla tarafından ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu.
Gazeteci Talat Atilla, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl mahkumiyet cezası verildiğini iddia etti. Sosyal medyada 'Ekrem İmamoğlu' gündem oldu.
'Haberim yüzde yüz doğru'
Köşe yazısında ceza hakkında konuşan Gazeteci Atilla; "Haberimin doğruluğundan en ufak bir şüphem yok Yazdığım habere inanmayan ya da tereddüt edenlere sitem edecek halim yok. Elbette kendi takdirleri ama haberimin doğruluğundan yüzde yüz eminim." dedi.
Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?
"Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildi. Ceza, adli tatilden sonra açıklanacak." diyen Atilla Yargıtay tarafından cezasının onandığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan İmamoğlu'nun ayrılacağını açıkladı.