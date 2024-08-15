https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ibbnin-14-ogrenci-yurdu-icin-basvurular-yarin-basliyor-1086886613.html

İBB'nin 14 öğrenci yurdu için başvurular yarın başlıyor

İBB'nin 14 öğrenci yurdu için başvurular yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğretim öğrenci yurtları için başvurular yarın başlıyor. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T17:32+0300

2024-08-15T17:32+0300

2024-08-15T17:32+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

öğrenci yurdu

başvuru

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdu, 2024-2025 akademik yılında öğrencilere ev sahipliği yapacak. Yurtlara başvuru tarihleri 16-19 Ağustos olarak açıklanırken, müracaatların 'İstanbulSenin' uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru alanı ve 'yurt.ibb.istanbul' internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi. Kimler başvurabilir?Yurtlara başvuru için, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), öğrenci yurdu, başvuru