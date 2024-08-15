https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ibbnin-14-ogrenci-yurdu-icin-basvurular-yarin-basliyor-1086886613.html
İBB'nin 14 öğrenci yurdu için başvurular yarın başlıyor
İBB'nin 14 öğrenci yurdu için başvurular yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğretim öğrenci yurtları için başvurular yarın başlıyor. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T17:32+0300
2024-08-15T17:32+0300
2024-08-15T17:32+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
öğrenci yurdu
başvuru
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdu, 2024-2025 akademik yılında öğrencilere ev sahipliği yapacak. Yurtlara başvuru tarihleri 16-19 Ağustos olarak açıklanırken, müracaatların 'İstanbulSenin' uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru alanı ve 'yurt.ibb.istanbul' internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi. Kimler başvurabilir?Yurtlara başvuru için, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/yeni-donem-oncesi-buyuk-fiyat-artisi-ibbden-ogrenci-yurtlarina-yuzde-50-zam--1084789387.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), öğrenci yurdu, başvuru
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), öğrenci yurdu, başvuru
İBB'nin 14 öğrenci yurdu için başvurular yarın başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğretim öğrenci yurtları için başvurular yarın başlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdu, 2024-2025 akademik yılında öğrencilere ev sahipliği yapacak.
Yurtlara başvuru tarihleri 16-19 Ağustos olarak açıklanırken, müracaatların 'İstanbulSenin' uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru alanı ve 'yurt.ibb.istanbul' internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Yurtlara başvuru için, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.