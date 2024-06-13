İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında önemli bir ücret değişikliği kararı aldı. Meclis'in son toplantısında, aylık 1300 lira olan yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapılması kararlaştırıldı.Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu göz önünde bulundurularak alındı. Meclis'te yapılan oylamada, zam teklifi CHP'li üyelerin destek oylarıyla kabul edilirken, AK Parti'nin 'hayır' oyu kullandığı belirtildi.İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki son zam kararı öncesinde, 13 Eylül 2023 tarihinde yüzde 36.84 oranında zam yapılmıştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, İstanbul'daki öğrencilerin yurt masrafları önemli ölçüde artacak.

İBB'den öğrenci yurtlarına yüzde 50 zam

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İBB Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında önemli bir zam kararı aldı. Meclis'in haziran ayı üçüncü birleşiminde yapılan oylamayla, yurt ücretlerine yüzde 50'lik bir zam yapılmasına onay verildi. Buna göre, şu anda aylık 1300 lira olan yurt ücretleri, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren 1950 liraya çıkacak.