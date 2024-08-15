https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/hizbullahtan-israilin-sinir-hattindaki-hedeflerine-saldiri-1086902210.html

Hizbullah’tan İsrail'in sınır hattındaki hedeflerine saldırı

Hizbullah’tan İsrail'in sınır hattındaki hedeflerine saldırı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun dünkü hava saldırılarında 2 mensubunu kaybeden Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı Şamir yerleşimine ve Hirbet... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T22:18+0300

2024-08-15T22:18+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

lübnan

hizbullah

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, yeni yasa dışı yerleşim birimi Şamir'in İsrail'deki hedefler arasına dahil edildiği ve buranın ilk defa katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.Söz konusu saldırının, İsrail'in, başta Mercayun olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlenen saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği kaydedildi.Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Hirbet Maar askeri üssüne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.Açıklamada, saldırının düşman mevzilerini ‘tam isabet’ hedef aldığı dile getirildi.İsrail'deki Kanal 12 Televizyonu ise Lübnan'dan atılan bir füzenin Şamir yerleşiminde açık alana düştüğü ve burada yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdüLübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasına fosforlu top mermileriyle saldırdığı belirtildi.Saldırı sonucu 2 kişinin fosfor gazından etkilenerek ciddi boğulma tehlikesi geçirdiği ve Mercayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/gazzede-ateskes-muzakereleri-dohada-basladi-hamas-katilmadi-1086885795.html

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lübnan

gazze

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi