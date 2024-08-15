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Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da başladı
Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da başladı
Sputnik Türkiye
Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin gerçekleşen müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Müzakereler, Hamas'ın katılımı olmadan, ABD, İsrail, Katar ve... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T16:56+0300
2024-08-15T17:00+0300
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Gazze'de ateşkes müzakereleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Hamas, dün yaptığı açıklamada ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmelerine heyet göndermeyeceğini, “Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni şartlar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir” şeklinde açıklamıştı. Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmelerine İsrail tarafından MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'ın yanı sıra savunma yetkilileri katılacak.Müzakerelere ABD tarafından katılanlar CIA Başkanı Bill Burns, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk olarak bildirildi. Görüşmelerde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de yer alıyor.Hamas müzakerelere katılmadıHamas tarafından dün yapılan açıklamalara göre, arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını belirterek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/hamastan-ateskes-aciklamasi-parcasi-olmayacagiz-1086849673.html
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gazze ateşkes, ateşkes müzakereleri ne oldu, gazzede ateşkes oldu mu
gazze ateşkes, ateşkes müzakereleri ne oldu, gazzede ateşkes oldu mu

Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da başladı

16:56 15.08.2024 (güncellendi: 17:00 15.08.2024)
© AAAteşkes
Ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin gerçekleşen müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Müzakereler, Hamas'ın katılımı olmadan, ABD, İsrail, Katar ve Mısır'ın katılımıyla başladı.
Gazze'de ateşkes müzakereleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Hamas, dün yaptığı açıklamada ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmelerine heyet göndermeyeceğini, “Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni şartlar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir” şeklinde açıklamıştı.
Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmelerine İsrail tarafından MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'ın yanı sıra savunma yetkilileri katılacak.
Müzakerelere ABD tarafından katılanlar CIA Başkanı Bill Burns, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk olarak bildirildi.
Görüşmelerde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de yer alıyor.

Hamas müzakerelere katılmadı

Hamas tarafından dün yapılan açıklamalara göre, arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını belirterek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır” ifadelerini kullanmıştı.
İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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