https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/slovakyada-kultur-bakani-simkovicovanin-kararlarina-karsi-baslayan-protestoya-18-bin-kisi-katildi-1086830085.html

Slovakya'da Kültür Bakanı Simkovicova'nın kararlarına karşı başlayan protestoya 18 bin kişi katıldı

Slovakya'da Kültür Bakanı Simkovicova'nın kararlarına karşı başlayan protestoya 18 bin kişi katıldı

Sputnik Türkiye

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yaklaşık 18 bin protestocu Kültür Bakanlığı binasının çevresinde toplandı. Ulusal Tiyatro Direktörü ve Ulusal Galeri... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T13:20+0300

2024-08-14T13:20+0300

2024-08-14T13:20+0300

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Salı günü, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Kültür Bakanlığı binasının çevresinde yaklaşık 18 bin kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi.Binlerce kişi, Kültür Bakanı Martina Simkovicova'nın Ulusal Tiyatro Direktörü Matej Drlicka ve Ulusal Galeri Başkanı Alexandra Kusa'yı görevlerinden alması üzerine Kültür Bakanlığı binası etrafında toplandı. Kültür bakanı Simkovicova, başkanların görevden alınma nedeni olarak 'siyasette aktif olmaları ve yönettikleri kurumlarda Slovak sanatçılardan ziyade yabancı uyruklulara yer verilmesini' gösterdi.Protestocular Kültür Bakanı Simkovicova'nın özellikle kültürel fonların ve kamu yayıncılarının bağımsızlığı konusunda aldığı kararlardan dolayı duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Protestolarda kalabalığın söylediği en sık slogan 'Utan' ve 'İstifa' oldu.Protestodan önce Slovakya Konsey Üyesi Michal Šimečka yaptığı açıklamada "Bakan Simkovicova ulusal kültür kurumlarımızı yok etmeye karar verdi. Başbakan Robert Fico, Simkovicova'yı derhal görevden almalı" dedi.Slovakya'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Lucia Yar yaşanılan bu olayları 'Slovakya hükümetinin hukukun üstünlüğüne, adalete, sanat ve kültür özgürlüğüne yönelik yapılan bir saldırı' olarak niteledi.

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