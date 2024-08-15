https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/hic-gormedigi-babasindan-800-bin-lira-borc-kaldi-1086885981.html

Hiç görmediği babasından 800 bin lira borç kaldı

Hiç görmediği babasından 800 bin lira borç kaldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da 29 yaşındaki Fatma Karaca isimli kadın 5 yaşındayken babasının evi terk etmesi ile zorlu bir hayat yaşadı. Hiç görmediği babasının öldüğünü öğrenen ve... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T17:03+0300

2024-08-15T17:03+0300

2024-08-15T17:03+0300

türkiye

baba

miras

mahkeme

dava

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para

mezar

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Bursa'da hiç görmediği babasından kendisine miras olarak 800 bin TL borç kalan kadın yetkililerden yardım bekliyor.5 yaşında babasız kaldıBursa'da yaşayan 29 yaşındaki Fatma Karaca'nın babası 5 yaşındayken ailesini terk etti. Eşinden boşanmayan annesi ise başka bir adamla dini nikah kıydı. 16 yaşına kadar annesinin yanında yaşayan Fatma Kürtçü de evlenip Karaca soy ismini aldı. Fatma Karaca, 23 yaşına geldiğinde Tekirdağ'daki bir hastaneden babasının öldüğü haberini aldı. Daha önce hiç görmediği babasının öldüğünü öğrenen Karaca'ya cenazeyi teslim alması gerektiği belirtildi. Bursa'dan Tekirdağ'a giden Fatma Karaca, babasının cenazesini teslim alarak Hamitler Mezarlığı'na defnettirdi.Babasından 800 bin TL borç kaldıFatma Karaca, evine gelen tebligat ile hayatının ikinci şokunu yaşadı. Posta ile gelen tebligatta, babasının 800 bin lira borcu olduğu ve bunu 1 hafta içerisinde ödemesi gerektiği bildirildi. Adliyeye bilgi almak için giden Karaca, babasının ölümünün ardından ilk 15 gün içerisinde borca ve alacaklara karşı reddi miras yapmadığı için hukuksal olarak bir şey yapamayacağını öğrendi.'Son görevimi yerine getireyim'Babası kimsesiz kalmasın diye yardım eden Karaca, ''Bir haber geldi, dediler ki 'Baban vefat etti, kimsesiz mezarlığına gömülecek.' Benim babam yalnız, böyle kimsesiz bir şekilde ölmüş. Ben dayanamadım dedim ki, 'Bunca zaman bana sahip çıkmadı, ama ben son görevimi yerine getireyim.' Gittim babamı Tekirdağ'dan Bursa'ya getirdim. Ona bir mezar yeri satın aldım, son görevimi yaptım. Bu adamın hiçbir akrabası yoktu. O sırada sonradan akrabaları çıktı. Tam 6 sene oldu babam öleli. Sonradan halalarım ortaya çıktı. Benim babam zamanında bunlardan vekalet almış ve kötüye kullanmış. Şu an bunun suçlusu biz oluyoruz. Benim elimde yaklaşık 800 bin TL'lik bir borç var. Şu an benim annem başkasıyla birliktelik yapıyor ve ondan olan çocukları da benim babamın üstüne kayıt ediliyor. 6 yıldır babamın maaşını alıyor çocuklar, yetim parası alıyorlar. Ben annem tarafından 16 yaşında evlendirildim ve hala çilem bitmiyor. Kalp rahatsızlığı olan bir evladım var. 3 ay oldu işe başladım. Derdimi kimseye anlatamıyorum, hangi kapıya gitsem başka bir tarafa yönlendiriyorlar. Benim bu borcu ödeyecek hiçbir gücüm, malım mülküm yok. Sadece bir maaşım var, onunla da zor geçiniyorum zaten. Bir sürü borcum var. Hiç bugüne kadar görmediğim, tanımadığım, ismini, sesini bile duysam tanımayacağım bir babamdan bana 800 bin TL borç kalıyor. 7 gün içinde ödeme emri geliyor elime. Ben bunu kabul etmiyorum, edemiyorum. Keşke elimde olsa da verebilsem ama yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/87-yasindaki-ev-sahibi-evini-kiracilarina-miras-birakti-1086762887.html

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