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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/harkovda-tecavuz-skandali-zanlilardan-biri-fransiz-parali-asker-cikti-1086868175.html
Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı
Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir kadına yönelik tecavüz vakasına yer aldığından şüphelenilen yabancı paralı askerlerden birinin kimliği tespit edildi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T11:07+0300
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Harkov Bölgesi'ndeki Rus idaresinden Sputnik'e yapılan açıklamada, tecavüz vakasına karıştığı düşünülen paralı askerlerden birinin Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.1989 Fransa doğumlu Barat Maxime Roger Henry'nin daha önce Suriye ve Irak'ta militanların safında savaştığı ve eşine yönelik şiddet suçundan hüküm giydiği öğrenildi.Rus yetkili Yevgeniy Lisyansk, Henry hakkında tecavüz ve paralı askerlik yapma suçlarından soruşturma başlatılıp dava açıldığını ve zanlının müebbet hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.Lisyansk, Fransız paralı asker hakkında arama kararı çıkartıldığını da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fbi-baskinina-ugrayan-istihbaratcidan-kursk-yorumu-nato-rusya-topraklarina-girdi-1086865799.html
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Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı

11:07 15.08.2024
Yabancı paralı asker
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir kadına yönelik tecavüz vakasına yer aldığından şüphelenilen yabancı paralı askerlerden birinin kimliği tespit edildi.
Harkov Bölgesi'ndeki Rus idaresinden Sputnik'e yapılan açıklamada, tecavüz vakasına karıştığı düşünülen paralı askerlerden birinin Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.

1989 Fransa doğumlu Barat Maxime Roger Henry'nin daha önce Suriye ve Irak'ta militanların safında savaştığı ve eşine yönelik şiddet suçundan hüküm giydiği öğrenildi.

Rus yetkili Yevgeniy Lisyansk, Henry hakkında tecavüz ve paralı askerlik yapma suçlarından soruşturma başlatılıp dava açıldığını ve zanlının müebbet hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Lisyansk, Fransız paralı asker hakkında arama kararı çıkartıldığını da kaydetti.
The crew of the Ka-52 Alligator helicopter carries out a combat mission to destroy Ukrainian Armed Forces units on the border with the Kursk region. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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