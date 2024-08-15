https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/harkovda-tecavuz-skandali-zanlilardan-biri-fransiz-parali-asker-cikti-1086868175.html
Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı
Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir kadına yönelik tecavüz vakasına yer aldığından şüphelenilen yabancı paralı askerlerden birinin kimliği tespit edildi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T11:07+0300
2024-08-15T11:07+0300
2024-08-15T11:07+0300
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Harkov Bölgesi'ndeki Rus idaresinden Sputnik'e yapılan açıklamada, tecavüz vakasına karıştığı düşünülen paralı askerlerden birinin Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.1989 Fransa doğumlu Barat Maxime Roger Henry'nin daha önce Suriye ve Irak'ta militanların safında savaştığı ve eşine yönelik şiddet suçundan hüküm giydiği öğrenildi.Rus yetkili Yevgeniy Lisyansk, Henry hakkında tecavüz ve paralı askerlik yapma suçlarından soruşturma başlatılıp dava açıldığını ve zanlının müebbet hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.Lisyansk, Fransız paralı asker hakkında arama kararı çıkartıldığını da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fbi-baskinina-ugrayan-istihbaratcidan-kursk-yorumu-nato-rusya-topraklarina-girdi-1086865799.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, paralı asker, harkov, kharkov, fransa, fransız, tecavüz, tecavüzcü
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, paralı asker, harkov, kharkov, fransa, fransız, tecavüz, tecavüzcü
Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir kadına yönelik tecavüz vakasına yer aldığından şüphelenilen yabancı paralı askerlerden birinin kimliği tespit edildi.
Harkov Bölgesi'ndeki Rus idaresinden Sputnik'e yapılan açıklamada, tecavüz vakasına karıştığı düşünülen paralı askerlerden birinin Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.
1989 Fransa doğumlu Barat Maxime Roger Henry'nin daha önce Suriye ve Irak'ta militanların safında savaştığı ve eşine yönelik şiddet suçundan hüküm giydiği öğrenildi.
Rus yetkili Yevgeniy Lisyansk, Henry hakkında tecavüz ve paralı askerlik yapma suçlarından soruşturma başlatılıp dava açıldığını ve zanlının müebbet hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.
Lisyansk, Fransız paralı asker hakkında arama kararı çıkartıldığını da kaydetti.