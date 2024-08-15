https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/harkovda-tecavuz-skandali-zanlilardan-biri-fransiz-parali-asker-cikti-1086868175.html

Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı

Harkov'da tecavüz skandalı: Zanlılardan biri Fransız paralı asker çıktı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir kadına yönelik tecavüz vakasına yer aldığından şüphelenilen yabancı paralı askerlerden birinin kimliği tespit edildi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-15T11:07+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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tecavüz

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Harkov Bölgesi'ndeki Rus idaresinden Sputnik'e yapılan açıklamada, tecavüz vakasına karıştığı düşünülen paralı askerlerden birinin Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.1989 Fransa doğumlu Barat Maxime Roger Henry'nin daha önce Suriye ve Irak'ta militanların safında savaştığı ve eşine yönelik şiddet suçundan hüküm giydiği öğrenildi.Rus yetkili Yevgeniy Lisyansk, Henry hakkında tecavüz ve paralı askerlik yapma suçlarından soruşturma başlatılıp dava açıldığını ve zanlının müebbet hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.Lisyansk, Fransız paralı asker hakkında arama kararı çıkartıldığını da kaydetti.

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