https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/esir-alinan-ukraynali-askerler-kiev-rejimine-karsi-savasmak-istediklerini-soyledi-1086851575.html

Esir alınan Ukraynalı askerler Kiev rejimine karşı savaşmak istediklerini söyledi

Esir alınan Ukraynalı askerler Kiev rejimine karşı savaşmak istediklerini söyledi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar sürerken, bölgede esir alınan... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T22:31+0300

2024-08-14T22:31+0300

2024-08-14T22:31+0300

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Sputnik muhabirine konuşan esirler, kendilerine eski Ukrayna birliklerine bağlı eski savaş esirlerinden oluşan Bogdan Hmelnitskiy taburundan bir temsilci gönderilmesini talep ederken, “Biz, bir grup savaş esiri olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. bize ilgi gösterilmesini istiyoruz, Rus birliklerine katılma arzumuzu dile getiriyoruz ve Bogdan Hmelnitskiy'in gönüllü taburundaki askerlerden, bizi ilgilendiren soruları yanıtlamaları ve birliklerine kabul etmeleri için bize ulaşmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.Esir Ukraynalı askerler, iki taraf arasındaki esir takası listesinde yer almayı reddederken, gelecekteki hayatlarını Rusya’da gördüklerini dile getirerek, “Rus tarafına katılmayı ifade eden yaklaşık 20 kişi var, ancak aldığımz bilgilere göre en az 60 kişi olacaktır” dedi.Eski Ukraynalı savaş esirlerinden oluşan ilk birlik olan Bogdan Hmelnitskiy Taburu üyeleri, geçen yıl Rusya'ya bağlılık yemini ederek Rus birliklerinin saflarına katılmıştı.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre tabur, Ekim ayı sonunda Rus operasyonel ve muharebe taktik oluşumu ‘Cascade'ye katılırken, yeni oluşum Şubat ayında duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-guclerine-teslim-olan-zelenskiyin-eski-komsusu-ukrayna-devlet-baskanina-seslendi-1086825740.html

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