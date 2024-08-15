https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/george-clooney-acik-artirma-baslatti-kazananla-aksam-yemegi-yiyecek-1086885303.html
George Clooney açık artırma başlattı: Kazananla akşam yemeği yiyecek
George Clooney açık artırma başlattı: Kazananla akşam yemeği yiyecek
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu George Clooney kendini açık artırmaya çıkardı. En yüksek fiyatı veren bir şanslı kişi Clooney ile birlikte 'özel bir akşam yemeği' yiyecek. Açık... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T17:26+0300
2024-08-15T17:26+0300
2024-08-15T17:26+0300
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Hollywood aktörü George Clooney 'George Clooney ile güzel bir akşam yemeği' adlı bir müzayedeye sonucunda şanslı bir kişiyle bir gece geçirecek.24 Eylül'de saat 18:30'da New York'ta gerçekleşecek olan akşam yemeğinde fotoğraf çekimi ve soru cevap bölümleri de olacak. Müzayedeyi kazanan kişi, ünlü aktörle akşam yemeği öncesi 24 kişinin daha katılacağı özel bir kokteyle davetl edilecek.10 bin dolarla başlayan açık arttırma şu anda 31 bin dolara ulaştı. Müzayedenin sonunda toplamda 60 bin dolar toplanması bekleniyor.Ünlü aktör George Clooney, eşi Amal Clooney ile birlikte insan hakları konusu üzerinde uzun zamandır duyarlı davranıyorÜnlü aktör eşi ile birlikte dünya çapında 40'tan fazla ülkede insan hakları ihlallerine maruz kalan mağdurlara ücretsiz hukuki destek sağlayan ve insan haklarının korunduğu, hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığı bir dünya yaratmayı hedefleyen bir kuruluş oluşturdular. Kuruluşun açıklamasında toplanan geliri "aramızdaki en savunmasız insanlara" bağışlanacağını belirtirken 2016 yılından bari hizmet veren kuruluşun misyonu ihtiyaç sahipleri için adaleti sağlamak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bir-zamanlarin-favori-ciftinin-davasi-devam-ediyor-kendini-kurban-gibi-gostermeye-calisiyor--1086080462.html
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george clooney, george-amal clooney, hollywood, hayır kurumu, magazin
george clooney, george-amal clooney, hollywood, hayır kurumu, magazin
George Clooney açık artırma başlattı: Kazananla akşam yemeği yiyecek
Ünlü oyuncu George Clooney kendini açık artırmaya çıkardı. En yüksek fiyatı veren bir şanslı kişi Clooney ile birlikte 'özel bir akşam yemeği' yiyecek. Açık artırmadaki toplanan gelir, ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.
Hollywood aktörü George Clooney 'George Clooney ile güzel bir akşam yemeği' adlı bir müzayedeye sonucunda şanslı bir kişiyle bir gece geçirecek.
24 Eylül'de saat 18:30'da New York'ta gerçekleşecek olan akşam yemeğinde fotoğraf çekimi ve soru cevap bölümleri de olacak. Müzayedeyi kazanan kişi, ünlü aktörle akşam yemeği öncesi 24 kişinin daha katılacağı özel bir kokteyle davetl edilecek.
10 bin dolarla başlayan açık arttırma şu anda 31 bin dolara ulaştı. Müzayedenin sonunda toplamda 60 bin dolar toplanması bekleniyor.
Ünlü aktör George Clooney, eşi Amal Clooney ile birlikte insan hakları konusu üzerinde uzun zamandır duyarlı davranıyor
Ünlü aktör eşi ile birlikte dünya çapında 40'tan fazla ülkede insan hakları ihlallerine maruz kalan mağdurlara ücretsiz hukuki destek sağlayan ve insan haklarının korunduğu, hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığı bir dünya yaratmayı hedefleyen bir kuruluş oluşturdular.
Kuruluşun açıklamasında toplanan geliri "aramızdaki en savunmasız insanlara" bağışlanacağını belirtirken 2016 yılından bari hizmet veren kuruluşun misyonu ihtiyaç sahipleri için adaleti sağlamak.