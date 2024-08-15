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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/gazzede-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40-bini-gecti-1086878011.html
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Sputnik Türkiye
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Açıklamada son 24 saatte 40 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/filistin-devlet-baskani-abbas-ankaraya-geldi-1086849535.html
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gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, israil-filistin, israil

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

13:56 15.08.2024
© AA / Dawoud Abo AlkasGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / Dawoud Abo Alkas
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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 5’e yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada son 24 saatte 40 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 5'e, yaralıların sayısı ise 92 bin 401'e yükseldi.”

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