https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/gazzede-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40-bini-gecti-1086878011.html
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Sputnik Türkiye
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:56+0300
2024-08-15T13:56+0300
2024-08-15T13:56+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
gazze sağlık bakanlığı
israil-filistin
israil
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Açıklamada son 24 saatte 40 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/filistin-devlet-baskani-abbas-ankaraya-geldi-1086849535.html
gazze
gazze şeridi
israil
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gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, israil-filistin, israil
gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, israil-filistin, israil
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 5’e yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada son 24 saatte 40 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 5'e, yaralıların sayısı ise 92 bin 401'e yükseldi.”