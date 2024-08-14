https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/filistin-devlet-baskani-abbas-ankaraya-geldi-1086849535.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu gündem olan Filistin için konuşma yapmak üzere Ankara'ya... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T19:26+0300
2024-08-14T19:26+0300
2024-08-14T19:59+0300
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Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiEsenboğa Havalimanı'nda Mahmud Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı. Havalimanından ayrılan Filistin Lideri Abbas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Mahmud Abbas ne zaman konuşma yapacak?1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos tarihinde (yarın) toplanacak. Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak. Genel Kurul saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html
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filistin
gazze
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tbmm, ankara, mahmud abbas, recep tayyip erdoğan, filistin, israil saldırıları, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, ak parti,
tbmm, ankara, mahmud abbas, recep tayyip erdoğan, filistin, israil saldırıları, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, ak parti,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
19:26 14.08.2024 (güncellendi: 19:59 14.08.2024)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu gündem olan Filistin için konuşma yapmak üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından karşılandı.
Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Esenboğa Havalimanı'nda Mahmud Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı. Havalimanından ayrılan Filistin Lideri Abbas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Mahmud Abbas ne zaman konuşma yapacak?
1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos tarihinde (yarın) toplanacak. Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak. Genel Kurul saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak.