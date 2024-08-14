https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/filistin-devlet-baskani-abbas-ankaraya-geldi-1086849535.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu gündem olan Filistin için konuşma yapmak üzere Ankara'ya... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T19:26+0300

2024-08-14T19:26+0300

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türkiye

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

ankara

recep tayyip erdoğan

tbmm

tbmm genel kurulu

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Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiEsenboğa Havalimanı'nda Mahmud Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı. Havalimanından ayrılan Filistin Lideri Abbas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Mahmud Abbas ne zaman konuşma yapacak?1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos tarihinde (yarın) toplanacak. Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak. Genel Kurul saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html

türkiye

filistin

gazze

gazze şeridi

ankara

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