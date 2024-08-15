https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/galatasarayin-konyaspor-maci-kadrosu-belli-oldu-1086884453.html
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T16:16+0300
2024-08-15T16:16+0300
2024-08-15T16:38+0300
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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transfer görüşmeleri nedeniyle izinli olan Wilfried Zaha'nın yanı sıra Sergio Oliveira da kadroya alınmadı.
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galatasaray sk, konyaspor, son dakika
galatasaray sk, konyaspor, son dakika
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
16:16 15.08.2024 (güncellendi: 16:38 15.08.2024)
Galatasaray'ın, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transfer görüşmeleri nedeniyle izinli olan Wilfried Zaha'nın yanı sıra Sergio Oliveira da kadroya alınmadı.