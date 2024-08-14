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Mauro Icardi'den Mourinho yanıtı: 'Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı'
Mauro Icardi'den Mourinho yanıtı: 'Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili gelen soruya Icardi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı. Icardi'nin açıklamaları şöyle:'Elenmeleri kötü oldu'Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynadığı rövanş karşılaşmasının ardından yaptığı paylaşımla ilgili gelen soruya Icardi şu yanıtı verdi:'Mourinho gibi büyük bir hocanın bu şekilde konuşuyor olması enteresan'Icardi sözlerini şöyle sürdürdü, Mourinho ne demişti?Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okam Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı.
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jose mourinho, mauro icardi, fenerbahçe, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi

Mauro Icardi'den Mourinho yanıtı: 'Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı'

11:05 14.08.2024 (güncellendi: 11:16 14.08.2024)
© Fotoğraf : Instagram/IcardiIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© Fotoğraf : Instagram/Icardi
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili gelen soruya Icardi, "Sezonun bu kadar başındayken bunları konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sahaya odaklanıp ödülünü toplamayı bekleyeceğiz. yanıtını verdi.
Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı. Icardi'nin açıklamaları şöyle:

'Elenmeleri kötü oldu'

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynadığı rövanş karşılaşmasının ardından yaptığı paylaşımla ilgili gelen soruya Icardi şu yanıtı verdi:
"Herkes biliyor Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu elenmeleri. Bizim de play-off maçımız var bunun için mücadele edeceğiz. Sosyal medya da bir iletişim aracı. Geçen sene birçok şey oldu saha dışında. Hocanın dedikleriyle ilgili sahanın dışında iki senedir bize karşı birçok şey yapıldı ama biz sahaya odaklandık ve üst üste iki sene şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Rakibi bu şeyler rahatsız edebiliyor olabilir."

'Mourinho gibi büyük bir hocanın bu şekilde konuşuyor olması enteresan'

Icardi sözlerini şöyle sürdürdü,

"Mourinho gibi büyük bir hocanın önemsiz bir konuyla ilgili bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sezonun bu kadar başındayken bunları konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sahaya odaklanıp ödülünü toplamayı bekleyeceğiz."

Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
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Mourinho ne demişti?

Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okam Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı.
"Emin olduğum bir şey var o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içine 4 metre girdiğinde kart görmüyor ama ben daha içerde kart görüyorum. Ya da bir oyuncu rakibinin suratına yumruk attığında oyuncu kart görmeyebiliyor. Bunları gördüm. Türkiye liginde oynanan maçlar saha içinde çok çetin geçiyor. Bize karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyor, maçları kazanmak kolay olmuyor. Takımlar iyi savunma yapıyor kontra atak yapıyor. Rakibin temposunu düşürmeyi biliyorlar. Bu anlamda zor bir lig burası. Açıkçası ben burayla sözleşme imzaladığımızda başkan bana 'burası kolay bir lig değil' demişti. Her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlediğim ilk hafta maçları bunu bana göstermeye yetti. Burası zorlu bir lig, kolay değil. Sadece üst sıralardaki takımlara karşı oynadığınız maçlar değil."
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