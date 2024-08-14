Mauro Icardi'den Mourinho yanıtı: 'Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı'

"Emin olduğum bir şey var o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içine 4 metre girdiğinde kart görmüyor ama ben daha içerde kart görüyorum. Ya da bir oyuncu rakibinin suratına yumruk attığında oyuncu kart görmeyebiliyor. Bunları gördüm. Türkiye liginde oynanan maçlar saha içinde çok çetin geçiyor. Bize karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyor, maçları kazanmak kolay olmuyor. Takımlar iyi savunma yapıyor kontra atak yapıyor. Rakibin temposunu düşürmeyi biliyorlar. Bu anlamda zor bir lig burası. Açıkçası ben burayla sözleşme imzaladığımızda başkan bana 'burası kolay bir lig değil' demişti. Her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlediğim ilk hafta maçları bunu bana göstermeye yetti. Burası zorlu bir lig, kolay değil. Sadece üst sıralardaki takımlara karşı oynadığınız maçlar değil."