https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fatih-altaylidan-kilicdarogluna-sert-tepki-mesajlari-duruyor-cikaririm-utanir-1086861701.html

Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Mesajları duruyor, çıkarırım utanır'

Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Mesajları duruyor, çıkarırım utanır'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Altaylı ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim tırmanıyor. İki taraf arasında hararetli bir polemik başladı. Altaylı... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T09:38+0300

2024-08-15T09:38+0300

2024-08-15T09:38+0300

politika

fatih altaylı

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tartışma

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Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik suçlamalarına karşı sert ifadeler kullandı. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirileri 'düzeysiz' olarak nitelendirirken, Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin arkasında, CHP'yi yeniden ele geçirme çabalarına engel olduğu için duyduğu öfkenin yattığını ileri sürdü. Özellikle Özgür Özel'e verdiği destekle bu planları bozduğunu iddia eden Altaylı, "Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle aslında benim söylediklerimi doğrulamış oldu" şeklinde konuştu.'Bundan sonra adını anmam'Altaylı, Kılıçdaroğlu ile yaşadığı bu polemiği sonlandırdığını belirterek, "Bu kişiyle benim son söyleyeceğim cümle 'ne adını anarım ne yüzünü görürüm' Bu söylediklerinde çok geçmişe falan gitmiş, benim Hürriyet'ten ayrılmama falan gitmiş. Ondan sonra 20 kere falan konuk oldu. Mesajları duruyor, çıkarırım utanır. Kendisi biliyor ne yazdığını." dedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ileri sürdüğü iddiaların yargıda hesap vereceğini de ekledi.'Ben viski adamı değilim'Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik 'viski içiyor' iddialarına da yanıt veren Altaylı, viskiden nefret ettiğini ve bu iddianın da iftira olduğunu söyledi. "Ben viski ağzıma sürmem, viskiden nefret ederim" diyen Altaylı, bu suçlamanın temelsiz olduğunu vurguladı.

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