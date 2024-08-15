https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/canakkale-ecaabattaki-yangina-mudahale-suruyor-1086868721.html

Çanakkale Ecaabat'taki yangına müdahale sürüyor

Çanakkale Ecaabat'taki yangına müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale Eceabat ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bölgede, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı Bölgesi ziyarete kapatıldı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T11:21+0300

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türkiye

çanakkale

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gelibolu

orman yangını

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Çanakkale Eceabat Anafartalar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Tarihi bölgeler ziyarete kapatıldı Yangın nedeniyle, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.Manisa ve Edirne'deki yangınlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldüYaz aylarındaki sıcaklıkların etkisi ile ülkenin pek çok noktasında yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Manisa ve Edirne'de dün çıkan yangınlarda bir fabrika ve 200 hektar alan kül oldu.Edirne'de çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Ancak 200 hektarlık alan yanmaktan kurtulamadı.Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/5-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1086044798.html

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çanakkale, eceabat , gelibolu, orman yangını