Çanakkale Ecaabat'taki yangına müdahale sürüyor

Türkiye
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere ‘şezlong ve şemsiye’ müjdesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz müzisyen Ali Deniz Kardelen
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/canakkale-ecaabattaki-yangina-mudahale-suruyor-1086868721.html
Çanakkale Ecaabat'taki yangına müdahale sürüyor
Çanakkale Ecaabat'taki yangına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale Eceabat ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bölgede, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı Bölgesi ziyarete kapatıldı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T11:21+0300
2024-08-15T11:27+0300
türkiye
çanakkale
eceabat
gelibolu
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086869245_0:2:3638:2048_1920x0_80_0_0_fb37f9077da404b714dc746a561c5669.jpg
Çanakkale Eceabat Anafartalar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Tarihi bölgeler ziyarete kapatıldı Yangın nedeniyle, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.Manisa ve Edirne'deki yangınlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldüYaz aylarındaki sıcaklıkların etkisi ile ülkenin pek çok noktasında yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Manisa ve Edirne'de dün çıkan yangınlarda bir fabrika ve 200 hektar alan kül oldu.Edirne'de çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Ancak 200 hektarlık alan yanmaktan kurtulamadı.Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/5-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1086044798.html
türkiye
çanakkale
eceabat
gelibolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086869245_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_9a3a1bd8184872ecfe18c18392111aca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, eceabat , gelibolu, orman yangını
çanakkale, eceabat , gelibolu, orman yangını

Çanakkale Ecaabat'taki yangına müdahale sürüyor

11:21 15.08.2024 (güncellendi: 11:27 15.08.2024)
© Bülent ErsözÇanakkale orman yangını
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Bülent Ersöz
Abone ol
Çanakkale Eceabat ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bölgede, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı Bölgesi ziyarete kapatıldı.
Çanakkale Eceabat Anafartalar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

Tarihi bölgeler ziyarete kapatıldı

Yangın nedeniyle, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa ve Edirne'deki yangınlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü

Yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisi ile ülkenin pek çok noktasında yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Manisa ve Edirne'de dün çıkan yangınlarda bir fabrika ve 200 hektar alan kül oldu.
Edirne'de çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Ancak 200 hektarlık alan yanmaktan kurtulamadı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
TÜRKİYE
5 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
19 Temmuz, 23:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала