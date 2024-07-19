5 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:21
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
19:51
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/5-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1086044798.html
5 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
5 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Antalya, Balıkesir, Uşak, Çanakkale ve Çorum'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekipler yangınları söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T23:39+0300
2024-07-19T23:39+0300
türkiye
antalya
balıkesir
uşak
çanakkale valiliği
çanakkale
çorum
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086044641_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b4fe0855921a0e296d5d21557f90f49a.jpg
Türkiye'nin farklı yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınıAntalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan yangın gözetleme kulesinden alevleri fark eden orman personeli, telsizle Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdi. Orman işçileri, bölgeye sevk edilen 5 arazöz ve su tankeriyle yangına müdahale ediyor. Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.UşakUşak'ta iki ayrı noktadaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ile Kuşdemirler köyleri arasındaki orman yangının olduğu alanda incelemelerde bulunup Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.Vali Ergün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.50 sıralarında Kızılcaören köyü ve kent merkezine bağlı Kayaağıl köyü yakınlarından orman yangını ihbarları alındığını söyledi.Yangınların çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini aktaran Ergün, "Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Yangına hem havadan hem de karadan ciddi müdahale oldu. Banaz'daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor" dedi. Ergün, Kayaağıl köyündeki yangına da karadan müdahalenin sürdüğünün anlatarak, "Kayaağıl'da aynı saatlerdeki yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale ediyoruz. 2 helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidimiz yok" diye konuştu.Bakan Yumaklı, yangınlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Ergün, yangınlara yarın sabah saatlerinden itibaren yine yoğun hava müdahalesinin yapılacağını bildirdi.Vali Ergün, yangınların durumu için de gece görüşlü bir helikopterin sürekli keşif uçuşu yaptığını sözlerine ekledi.Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale başlatılmıştı.Kayaağıl köyü yakınlarındaki Karabol mevkiinde çıkan orman yangınına da ekiplerce yoğun şekilde müdahale edilmişti. ÇanakkaleÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara araçları sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. ÇorumÇorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, sarp kayalıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, yangın söndürme çalışmaları havadan sürüyor.Öte yandan iş makineleri de itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışma yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/izmirdeki-orman-yangini-10-saattir-suruyor-1085996303.html
türkiye
antalya
balıkesir
uşak
çanakkale
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086044641_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_950547bce10107f1f24e5ddf6142db20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, balıkesir, uşak, çanakkale valiliği, çanakkale, çorum, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, orman, orman yangını
antalya, balıkesir, uşak, çanakkale valiliği, çanakkale, çorum, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, orman, orman yangını

5 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

23:39 19.07.2024
© AA / Mehmet YavaşÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA / Mehmet Yavaş
Abone ol
Antalya, Balıkesir, Uşak, Çanakkale ve Çorum'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekipler yangınları söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Türkiye'nin farklı yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede bulunan yangın gözetleme kulesinden alevleri fark eden orman personeli, telsizle Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdi.
Orman işçileri, bölgeye sevk edilen 5 arazöz ve su tankeriyle yangına müdahale ediyor.

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Uşak

Uşak'ta iki ayrı noktadaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ile Kuşdemirler köyleri arasındaki orman yangının olduğu alanda incelemelerde bulunup Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.
Vali Ergün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.50 sıralarında Kızılcaören köyü ve kent merkezine bağlı Kayaağıl köyü yakınlarından orman yangını ihbarları alındığını söyledi.
Yangınların çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini aktaran Ergün, "Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Yangına hem havadan hem de karadan ciddi müdahale oldu. Banaz'daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor" dedi.
Ergün, Kayaağıl köyündeki yangına da karadan müdahalenin sürdüğünün anlatarak, "Kayaağıl'da aynı saatlerdeki yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale ediyoruz. 2 helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidimiz yok" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, yangınlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Ergün, yangınlara yarın sabah saatlerinden itibaren yine yoğun hava müdahalesinin yapılacağını bildirdi.
Vali Ergün, yangınların durumu için de gece görüşlü bir helikopterin sürekli keşif uçuşu yaptığını sözlerine ekledi.
Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale başlatılmıştı.
Kayaağıl köyü yakınlarındaki Karabol mevkiinde çıkan orman yangınına da ekiplerce yoğun şekilde müdahale edilmişti.

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çorum

Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sarp kayalıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, yangın söndürme çalışmaları havadan sürüyor.
Öte yandan iş makineleri de itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışma yapıyor.
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
İzmir'de orman yangınları
Dün, 23:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала