https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/butce-temmuzda-yaklasik-97-milyar-tl-acik-verdi-1086875214.html
Bütçe temmuzda yaklaşık 97 milyar TL açık verdi
Bütçe temmuzda yaklaşık 97 milyar TL açık verdi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe dengesi temmuz ayında 96,78 milyar TL açık verdi. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 735,2 milyar TL ve faiz... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:19+0300
2024-08-15T13:19+0300
2024-08-15T13:19+0300
ekonomi
bütçe
cari açık
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
temmuz
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 730 milyar 930 milyon lira, giderleri 827 milyar 706 milyon lira oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 artarak 730 milyar 930 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 81,6 artışla 827 milyar 706 milyon liraya ulaştı.Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,3 yükselerek 4 trilyon 562 milyar 295 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 91,8 artarak 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira oldu.Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 96 milyar 776 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 843 milyar 960 milyon lira açık verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/bakan-simsek-cari-acigin-milli-gelire-oraninin-yuzde-2ye-gerilemesini-bekliyoruz-1086794166.html
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bütçe, cari açık, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, temmuz
bütçe, cari açık, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, temmuz
Bütçe temmuzda yaklaşık 97 milyar TL açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe dengesi temmuz ayında 96,78 milyar TL açık verdi. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 735,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 730 milyar 930 milyon lira, giderleri 827 milyar 706 milyon lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 artarak 730 milyar 930 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 81,6 artışla 827 milyar 706 milyon liraya ulaştı.
Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,3 yükselerek 4 trilyon 562 milyar 295 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 91,8 artarak 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira oldu.
Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 96 milyar 776 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 843 milyar 960 milyon lira açık verdi.