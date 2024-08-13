Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz

"İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den (Orta Vadeli Program) daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İş gücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."