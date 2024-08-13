https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/bakan-simsek-cari-acigin-milli-gelire-oraninin-yuzde-2ye-gerilemesini-bekliyoruz-1086794166.html
Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık cari denge işlemlerine ilişkin "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T15:01+0300
2024-08-13T15:01+0300
2024-08-13T15:01+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084636979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39462a55aba9435731ed5ee208123a7c.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini beklediklerini bildirdi.Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açığın 24,8 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, programın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra iş gücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/konut-satislarinda-yilin-zirvesi-1086790132.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084636979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48a38a959523fa3134692a1d135768ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık cari denge işlemlerine ilişkin "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini beklediklerini bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.
Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açığın 24,8 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, programın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra iş gücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den (Orta Vadeli Program) daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İş gücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."