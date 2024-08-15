https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/basaksehir-uefa-konferans-liginde-play-off-turunda-1086903462.html

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda

Sputnik Türkiye

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T23:23+0300

2024-08-15T23:23+0300

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başakşehir

spor

uefa konferans ligi

play-off

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna çıktı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, Piatek ve Pelkas attı.İstanbul ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.Organizasyonun üçüncü eleme turunda Azerbaycan'ın Sabah takımını iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden İrlanda ekibi, play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

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