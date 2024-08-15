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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda
Sputnik Türkiye
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T23:23+0300
2024-08-15T23:23+0300
başakşehir
spor
uefa konferans ligi
play-off
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna çıktı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, Piatek ve Pelkas attı.İstanbul ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.Organizasyonun üçüncü eleme turunda Azerbaycan'ın Sabah takımını iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden İrlanda ekibi, play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
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başakşehir, uefa konferans ligi, play-off
başakşehir, uefa konferans ligi, play-off

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda

23:23 15.08.2024
© AA / Cemal YurttaşUEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna çıktı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, Piatek ve Pelkas attı.
İstanbul ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.
Organizasyonun üçüncü eleme turunda Azerbaycan'ın Sabah takımını iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden İrlanda ekibi, play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.
Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
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