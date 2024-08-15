https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/barcelonanin-genc-futbolcusu-lamine-yamalin-babasina-bicakli-saldiri-1086880774.html

Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı

Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı

Sputnik Türkiye

Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası, tartıştığı komşuları tarafından bıçaklandı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T14:42+0300

2024-08-15T14:42+0300

2024-08-15T14:42+0300

spor

barcelona futbol kulübü (fcb)

lamine yamal

ispanya

saldırı

bıçaklı saldırı

2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)

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Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı formasıyla kupayı alan isimler arasında yer alan genç futbolcu Lamine Yamal'ın babası bıçaklı saldırıya uğradı. Hayati tehlikesi bulunmuyorİspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barselona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü.Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ispanyol-futbolcu-yamal-avrupa-sampiyonasi-tarihinin-en-genc-golcusu-oldu-1085710154.html

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Sputnik Türkiye

barcelona futbol kulübü (fcb), lamine yamal, ispanya, saldırı, bıçaklı saldırı, 2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)