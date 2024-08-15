https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/barcelonanin-genc-futbolcusu-lamine-yamalin-babasina-bicakli-saldiri-1086880774.html
Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı
Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı
Sputnik Türkiye
Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası, tartıştığı komşuları tarafından bıçaklandı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T14:42+0300
2024-08-15T14:42+0300
2024-08-15T14:42+0300
spor
barcelona futbol kulübü (fcb)
lamine yamal
ispanya
saldırı
bıçaklı saldırı
2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)
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Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı formasıyla kupayı alan isimler arasında yer alan genç futbolcu Lamine Yamal'ın babası bıçaklı saldırıya uğradı. Hayati tehlikesi bulunmuyorİspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barselona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü.Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ispanyol-futbolcu-yamal-avrupa-sampiyonasi-tarihinin-en-genc-golcusu-oldu-1085710154.html
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barcelona futbol kulübü (fcb), lamine yamal, ispanya, saldırı, bıçaklı saldırı, 2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)
barcelona futbol kulübü (fcb), lamine yamal, ispanya, saldırı, bıçaklı saldırı, 2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)
Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı
Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası, tartıştığı komşuları tarafından bıçaklandı.
Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı formasıyla kupayı alan isimler arasında yer alan genç futbolcu Lamine Yamal'ın babası bıçaklı saldırıya uğradı.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
İspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barselona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.
Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü.
Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.