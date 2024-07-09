https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ispanyol-futbolcu-yamal-avrupa-sampiyonasi-tarihinin-en-genc-golcusu-oldu-1085710154.html

İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu

İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu

Sputnik Türkiye

İspanyol futbolcu Yamal, Fransa maçında attığı golle gol atan en genç oyuncu ünvanını kazandı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T23:09+0300

2024-07-09T23:09+0300

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spor

yamal

futbol

avrupa futbol şampiyonası

gol

genç

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İspanyol futbolcu Lamine Yamal, 'Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu' unvanını kazandı. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken oynayarak turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, Fransa karşısında 16 yaş 362 günlükken gol atarak rekor kırdı. Önceki rekor, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Fransa’ya karşı attığı golle İsviçreli Johan Vonlanthen’e (18 yaş, 141 gün) aitti.

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yamal, futbol, avrupa futbol şampiyonası, gol, genç