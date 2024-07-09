https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ispanyol-futbolcu-yamal-avrupa-sampiyonasi-tarihinin-en-genc-golcusu-oldu-1085710154.html
İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu
İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu
Sputnik Türkiye
İspanyol futbolcu Yamal, Fransa maçında attığı golle gol atan en genç oyuncu ünvanını kazandı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T23:09+0300
2024-07-09T23:09+0300
2024-07-09T23:09+0300
spor
yamal
futbol
avrupa futbol şampiyonası
gol
genç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085390396_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_19ef83f8e09692181a64c628685848ef.jpg
İspanyol futbolcu Lamine Yamal, 'Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu' unvanını kazandı. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken oynayarak turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, Fransa karşısında 16 yaş 362 günlükken gol atarak rekor kırdı. Önceki rekor, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Fransa’ya karşı attığı golle İsviçreli Johan Vonlanthen’e (18 yaş, 141 gün) aitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/spor-yazari-tahir-kum-613-kisi-tff-kasasindan-euro-2024e-goturuldu-1084962726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085390396_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_ac44113300fb5b8b5d18b63d2492c154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yamal, futbol, avrupa futbol şampiyonası, gol, genç
yamal, futbol, avrupa futbol şampiyonası, gol, genç
İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu
İspanyol futbolcu Yamal, Fransa maçında attığı golle gol atan en genç oyuncu ünvanını kazandı.
İspanyol futbolcu Lamine Yamal, 'Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu' unvanını kazandı.
Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken oynayarak turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, Fransa karşısında 16 yaş 362 günlükken gol atarak rekor kırdı.
Önceki rekor, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Fransa’ya karşı attığı golle İsviçreli Johan Vonlanthen’e (18 yaş, 141 gün) aitti.