https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/bangladesteki-darbede-abd-parmagi-iddialarina-beyaz-saraydan-yalanlama-geldi-1086774520.html

Bangladeş’teki darbede ABD parmağı iddialarına Beyaz Saray’dan yalanlama geldi

Bangladeş’teki darbede ABD parmağı iddialarına Beyaz Saray’dan yalanlama geldi

Sputnik Türkiye

Bangladeş’te öğrenci protestolarıyla başlayıp Başbakan Şeyh Hasina’nın 15 yıllık iktidarına son veren darbede ABD’nin parmağı olduğu iddialarını yalanlayan... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T00:21+0300

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2024-08-13T00:21+0300

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bangladeş

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darbe

hükümet

şeyh hasina vecid

abd

parmak izi

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Gazetecilerle düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Bangladeş'te hükümetin devrilmesinde dahli olduğu iddialarını reddeden Beyaz Saray Sözcüsü, bu tür iddiaları yanlış olarak değerlendirdiği konuşmasını, “Biz bu olaylara hiçbir şekilde dahil olmadık. Birleşik Devletler yetkililerinin bu olaylara karıştığına dair her türlü haber ya da söylenti tamamen yalandır” diye sürdürdü.Jean-Pierre, ülkedeki iktidar değişikliğinin Bangladeş halkının 'kendi seçiminin bir sonucu' olduğunu söyledi.Bangladeş'te mevcut hükümetin devrilip geçici hükümetin kurulmasıyla son bulan darbenin ardından konuşan devrik başbakan Şeyh Hasina Vecid, ülkesinin St Martin Adası’na askeri üs inşa etmek isteyen ABD’ye bu izni vermediği için istifasında Washington’un parmağı olduğuna inandığını ifade etmişti.Hindistan merkezli Economic Times’a mektup gönderen Bangladeş'in devrik başbakanı Şeyh Hasina, ABD’nin St Martin Adası’nda askeri üs inşa etmek istediğini vurgularken, kendisinin de bu izni vermeyi reddettiği için ABD tarafından istifaya zorlandığını iddia etti.ABD'yi, bahsi geçen adalardaki askeri üs tartışması nedeniyle istifasını düzenlemekle suçlayan Hasina’nın mektubunda yer alan açıklamasında, "Başbakanlık görevimden istifa ettim. St. Martin Adası'nın egemenliğinden vazgeçseydim ve Amerika'nın Bengal Körfezi'ni kontrol etmesine izin verseydim iktidarda kalabilirdim” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bangladesteki-darbede-abd-parmagi-1086540524.html

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bangladeş, güney asya, darbe, hükümet, şeyh hasina vecid, abd, parmak izi