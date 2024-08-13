https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/bangladesteki-darbede-abd-parmagi-iddialarina-beyaz-saraydan-yalanlama-geldi-1086774520.html
Bangladeş’teki darbede ABD parmağı iddialarına Beyaz Saray’dan yalanlama geldi
Bangladeş’teki darbede ABD parmağı iddialarına Beyaz Saray’dan yalanlama geldi
Sputnik Türkiye
Bangladeş’te öğrenci protestolarıyla başlayıp Başbakan Şeyh Hasina’nın 15 yıllık iktidarına son veren darbede ABD’nin parmağı olduğu iddialarını yalanlayan... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T00:21+0300
2024-08-13T00:21+0300
2024-08-13T00:21+0300
dünya
bangladeş
güney asya
darbe
hükümet
şeyh hasina vecid
abd
parmak izi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086509881_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_15637ca6c7243fee256babdc23b33c4e.jpg
Gazetecilerle düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Bangladeş'te hükümetin devrilmesinde dahli olduğu iddialarını reddeden Beyaz Saray Sözcüsü, bu tür iddiaları yanlış olarak değerlendirdiği konuşmasını, “Biz bu olaylara hiçbir şekilde dahil olmadık. Birleşik Devletler yetkililerinin bu olaylara karıştığına dair her türlü haber ya da söylenti tamamen yalandır” diye sürdürdü.Jean-Pierre, ülkedeki iktidar değişikliğinin Bangladeş halkının 'kendi seçiminin bir sonucu' olduğunu söyledi.Bangladeş'te mevcut hükümetin devrilip geçici hükümetin kurulmasıyla son bulan darbenin ardından konuşan devrik başbakan Şeyh Hasina Vecid, ülkesinin St Martin Adası’na askeri üs inşa etmek isteyen ABD’ye bu izni vermediği için istifasında Washington’un parmağı olduğuna inandığını ifade etmişti.Hindistan merkezli Economic Times’a mektup gönderen Bangladeş'in devrik başbakanı Şeyh Hasina, ABD’nin St Martin Adası’nda askeri üs inşa etmek istediğini vurgularken, kendisinin de bu izni vermeyi reddettiği için ABD tarafından istifaya zorlandığını iddia etti.ABD'yi, bahsi geçen adalardaki askeri üs tartışması nedeniyle istifasını düzenlemekle suçlayan Hasina’nın mektubunda yer alan açıklamasında, "Başbakanlık görevimden istifa ettim. St. Martin Adası'nın egemenliğinden vazgeçseydim ve Amerika'nın Bengal Körfezi'ni kontrol etmesine izin verseydim iktidarda kalabilirdim” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bangladesteki-darbede-abd-parmagi-1086540524.html
bangladeş
güney asya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086509881_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_33473bbc040458ba88894a92b8892732.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bangladeş, güney asya, darbe, hükümet, şeyh hasina vecid, abd, parmak izi
bangladeş, güney asya, darbe, hükümet, şeyh hasina vecid, abd, parmak izi
Bangladeş’teki darbede ABD parmağı iddialarına Beyaz Saray’dan yalanlama geldi
Bangladeş’te öğrenci protestolarıyla başlayıp Başbakan Şeyh Hasina’nın 15 yıllık iktidarına son veren darbede ABD’nin parmağı olduğu iddialarını yalanlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, değişikliğin halkın seçiminin sonucu olduğunu savundu.
Gazetecilerle düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Bangladeş'te hükümetin devrilmesinde dahli olduğu iddialarını reddeden Beyaz Saray Sözcüsü, bu tür iddiaları yanlış olarak değerlendirdiği konuşmasını, “Biz bu olaylara hiçbir şekilde dahil olmadık. Birleşik Devletler yetkililerinin bu olaylara karıştığına dair her türlü haber ya da söylenti tamamen yalandır” diye sürdürdü.
Jean-Pierre, ülkedeki iktidar değişikliğinin Bangladeş halkının 'kendi seçiminin bir sonucu' olduğunu söyledi.
Bangladeş'te mevcut hükümetin devrilip geçici hükümetin kurulmasıyla son bulan darbenin ardından konuşan devrik başbakan Şeyh Hasina Vecid,
ülkesinin St Martin Adası’na askeri üs inşa etmek isteyen ABD’ye bu izni vermediği için istifasında Washington’un parmağı olduğuna inandığını ifade etmişti.
Hindistan merkezli Economic Times’a mektup gönderen Bangladeş'in devrik başbakanı Şeyh Hasina, ABD’nin St Martin Adası’nda askeri üs inşa etmek istediğini vurgularken, kendisinin de bu izni vermeyi reddettiği için ABD tarafından istifaya zorlandığını iddia etti.
ABD'yi, bahsi geçen adalardaki askeri üs tartışması nedeniyle istifasını düzenlemekle suçlayan Hasina’nın mektubunda yer alan açıklamasında, "Başbakanlık görevimden istifa ettim. St. Martin Adası'nın egemenliğinden vazgeçseydim ve Amerika'nın Bengal Körfezi'ni kontrol etmesine izin verseydim iktidarda kalabilirdim” ifadelerine yer verildi.