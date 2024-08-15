https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-yerlikaya-acikladi-e-5-karayolunda-halay-cekmek-icin-trafigi-durduran-grup-gozaltina-alindi-1086895621.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: E-5 karayolunda halay çekmek için trafiği durduran grup gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: E-5 karayolunda halay çekmek için trafiği durduran grup gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Florya'da E-5 karayolu üzerinde akan trafiği durdurup dakikalarca halay çeken düğün konvoyundaki 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararını duyuran... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T19:59+0300
2024-08-15T19:59+0300
2024-08-15T20:00+0300
türkiye
e-5
halay
düğün konvoyu
konvoy
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bugün paylaşılan düğün konvoyu görüntülerinde akan trafiği durduranların gözaltına alındığını duyurdu."Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığı belirlendi. Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" açıklamasını yapan Yerlikaya şahıslara trafik cezası kesildiğini de ifade etti. Buna göre düğün konvoyundakilere 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, konvoy yapmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, görüşü engelleyecek film/cam takmak, yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan' trafik cezaları kesildi.'Sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız'"Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan ADLİ İŞLEM yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir" açıklamasın da yapan Bakan Yerlikaya paylaşımı şu ifadelerle bitirdi:E-5 karayolu Florya mevkii üzerinde bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmişti. Trafiğin ortasında eğlenen grubun bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam ettiği anlar trafikteki bir kişinin çektiği video ile sosyal medyada yayılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kykda-kalan-emeklilere-ucretsiz-bogaz-turu--1086891323.html
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e-5 , halay, düğün konvoyu, konvoy
e-5 , halay, düğün konvoyu, konvoy
Bakan Yerlikaya açıkladı: E-5 karayolunda halay çekmek için trafiği durduran grup gözaltına alındı
19:59 15.08.2024 (güncellendi: 20:00 15.08.2024)
İstanbul Florya'da E-5 karayolu üzerinde akan trafiği durdurup dakikalarca halay çeken düğün konvoyundaki 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararını duyuran İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bugün paylaşılan düğün konvoyu görüntülerinde akan trafiği durduranların gözaltına alındığını duyurdu.
"Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığı belirlendi. Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" açıklamasını yapan Yerlikaya şahıslara trafik cezası kesildiğini de ifade etti.
Buna göre düğün konvoyundakilere 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, konvoy yapmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, görüşü engelleyecek film/cam takmak, yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan' trafik cezaları kesildi.
'Sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız'
"Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan ADLİ İŞLEM yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir" açıklamasın da yapan Bakan Yerlikaya paylaşımı şu ifadelerle bitirdi:
" Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."
E-5 karayolu Florya mevkii üzerinde bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmişti. Trafiğin ortasında eğlenen grubun bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam ettiği anlar trafikteki bir kişinin çektiği video ile sosyal medyada yayılmıştı.