https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/irak-ortadoguda-topyekun-savasin-onune-gecebilecek-kosullari-acikladi-1086505252.html

Irak, Ortadoğu’da topyekün savaşın önüne geçebilecek koşulları açıkladı

Irak, Ortadoğu’da topyekün savaşın önüne geçebilecek koşulları açıkladı

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ortadoğu’da topyekün bir bir savaşın önlenmesinin... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T10:46+0300

2024-08-05T10:46+0300

2024-08-05T10:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

ortadoğu

abd

irak

muhammed şiya es-sudani

antony blinken

gazze

gazze şeridi

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Irak Başbakanlık basın ofisi, Sudani'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü duyururken açıklamaya göre taraflar, ‘Irak'ın uluslararası barış ve istikrarı güçlendirmedeki ve gerilimin tırmanmasını önlemedeki rolünü’ değerlendirirken, Blinken’in, Washington yönetiminin Irak'tan, "bölgedeki durumun kontrol edilmesi ve taraflar arasındaki geriliminin önlenmesi, bölgesel istikrarı ve barışı destekleme çabalarının sürdürülmesi" konularında rol almasını istediği aktarıldı.Sudani ise İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini işaret ederek, "Bölgedeki gerilimin önlenmesi, Gazze'ye saldırıların durması ve Lübnan'a genişlememesine bağlı" ifadelerini kullandı."(İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu hükümetinin caydırılıp dizginlenmesi ve siyonist işgalci gücün bölge ülkelerine saldırılarının engellenmesini" isteyen Sudani, uluslararası hukukun ve devlet egemenliğinin ihlal edilmemesi, çatışmanın yayılmaması ve krizlerin genişletilmemesi uyarısında bulundu.Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylemişABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği bildirilmişti.ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan ve telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu iddia etti.Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken hayal kırıklığına uğramış gibi göründüğünü belirtti.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik "acil ihtiyacı ele almak üzere" telefonda görüştü.Fiilen güney ve kuzey olarak ikiye bölünmüş durumda olan Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail, halen Hamas'ın son kalesi sayılan Refah'ta kara operasyonu yürütüyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafları çatışmaları son vermeye çağırırken, Moskova'nın pozisyonuna göre çözüm, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını öngören formülden geçiyor.Ne olmuştu?Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan güçlü bir karşılık beklediğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israilin-irana-onleyici-saldiri-duzenleyecegi-iddiasi-1086502430.html

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israil, israil-filistin, ortadoğu, abd, irak, muhammed şiya es-sudani , antony blinken, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, lübnan, hizbullah, iran