https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/almanyadan-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-1086902579.html
Almanya’dan Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi
Almanya’dan Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi
Sputnik Türkiye
ABD’den sonra Kiev’e en fazla mali ve askeri destek veren ülkelerin başında gelen Almanya, Ukrayna’ya 30 yeni Leopard tankıyla birlikte hava savunma... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T22:45+0300
2024-08-15T22:45+0300
2024-08-15T22:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
almanya
alman ordusu (bundeswehr)
askeri yardım
kiev
leopard
abd
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Almanya Savunma Bakanlığı himayesindeki Kiev’e yardım ve koordinasyonundan sorumlu çalışma grubunun başkanı Tümgeneral Christian Freuding, Bundeswehr'in (Alman Ordusu) YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yıl içerisinde Kiev'e 2 IRIS-T SLM ve IRIS-T SLS hava savunma sistemiyle birlikte yaklaşık 30 Leopard 1A5 tankı ve diğer askeri teçhizatı göndermeyi planladığını bildirdi.Ukrayna'ya 2024 yılında yapılması planlanan teslimatların bir listesini sunan Alman komutan, listede IRIS-T ve Leopard 1A5'lerin yanı sıra 10 Gepard kundağı motorlu hava savunma sistemi, 400 MRAP zırhlı piyade aracı, 12 PzH 2000 ve 4 Zuzana 2 kundağı motorlu topçu sistemi ve RCH 155’in yer aldığını da ekledi.Listede ayrıca çeşitli tiplerde insansız hava araçları (İHA) ve anti-drone sistemleri de bulunurken, çeşitli tiplerde kamyonları içeren lojistik nakliye, tıbbi malzemeler ve bir sahra hastanesi de yer alıyor.ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumundaki Almanya, Kiev'e askeri destek için toplamda 28 milyar euro tutarında bir fon ayırırken, gelecekte de yaklaşık 28 milyar euro tutarında harcama yapmayı taahhüt etmişti.Moskova, defalarca Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya’nın kararlılığını azaltmayacağını ve özel askeri operasyonun seyrini değiştirmeyeceğini tekrarladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/sirbistan-avrupadaki-egilimler-i-dunya-savasi-oncesindeki-havayi-hatirlatiyor-1086821047.html
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ukrayna, almanya, alman ordusu (bundeswehr), askeri yardım, kiev, leopard, abd, rusya
ukrayna, almanya, alman ordusu (bundeswehr), askeri yardım, kiev, leopard, abd, rusya
Almanya’dan Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi
ABD’den sonra Kiev’e en fazla mali ve askeri destek veren ülkelerin başında gelen Almanya, Ukrayna’ya 30 yeni Leopard tankıyla birlikte hava savunma sistemlerini içeren yeni yardım paketi göndereceğini duyurdu.
Almanya Savunma Bakanlığı himayesindeki Kiev’e yardım ve koordinasyonundan sorumlu çalışma grubunun başkanı Tümgeneral Christian Freuding, Bundeswehr'in (Alman Ordusu) YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yıl içerisinde Kiev'e 2 IRIS-T SLM ve IRIS-T SLS hava savunma sistemiyle birlikte yaklaşık 30 Leopard 1A5 tankı ve diğer askeri teçhizatı göndermeyi planladığını bildirdi.
Ukrayna'ya 2024 yılında yapılması planlanan teslimatların bir listesini sunan Alman komutan, listede IRIS-T ve Leopard 1A5'lerin yanı sıra 10 Gepard kundağı motorlu hava savunma sistemi, 400 MRAP zırhlı piyade aracı, 12 PzH 2000 ve 4 Zuzana 2 kundağı motorlu topçu sistemi ve RCH 155’in yer aldığını da ekledi.
Listede ayrıca çeşitli tiplerde insansız hava araçları (İHA) ve anti-drone sistemleri de bulunurken, çeşitli tiplerde kamyonları içeren lojistik nakliye, tıbbi malzemeler ve bir sahra hastanesi de yer alıyor.
ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumundaki Almanya, Kiev'e askeri destek için toplamda 28 milyar euro tutarında bir fon ayırırken, gelecekte de yaklaşık 28 milyar euro tutarında harcama yapmayı taahhüt etmişti.
Moskova, defalarca Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya’nın kararlılığını azaltmayacağını ve özel askeri operasyonun seyrini değiştirmeyeceğini tekrarladı.