https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/almanlar-scholzdan-umutsuz-liderlik-sergileyemiyor-1086892794.html

Almanlar Scholz’dan umutsuz: ‘Liderlik sergileyemiyor’

Almanlar Scholz’dan umutsuz: ‘Liderlik sergileyemiyor’

Sputnik Türkiye

Gelecek yıl partisinin seçimleri kazanması halinde başbakanlığa yeniden aday olmayı planlayan Scholz, ekonomik kriz, düzensiz göç ve ucuz Rus gazı alımının son... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T18:46+0300

2024-08-15T18:46+0300

2024-08-15T18:46+0300

politika

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Ülkede yapılan bir anket, halkın çoğunluğunu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ‘liderlik sergileyemediği’ görüşünde birleştirirken, kamu yayıncısı ZDF'nin ‘Politbaromater’ anketine katılanların yüzde 76'sı, Scholz'un ‘uygun liderlik sergileyemediğini’ ifade etti.Başbakan'ın ‘liderlik sergilediğini’ düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 16'da kaldı.Ankette, Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinden de Başbakan'ın ‘liderlik gösteremediğini’ söyleyenlerin oranının yüzde 60 olması dikkati çekti.Scholz'un başbakan olarak işini iyi yapmadığını kaydedenlerin oranı yüzde 58’e ulaşırken, işini iyi yaptığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 36’larda kaldı.‘Olaf Scholz, 2025'te yapılacak genel seçimlerde tekrar SPD'den başbakan adayı olmalı mı?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 67'si ‘Hayır’, yüzde 29'u ‘Evet’ yanıtını verdi.SPD destekçilerinden de Scholz'un yeniden başbakan adayı olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 41 olarak hesaplandı.Halk, hükümetin çalışmalarından memnun değilAnket sonuçlarına göre, halkın yarısından fazlası SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan ‘trafik lambası’ koalisyonunun çalışmalarından memnun değil.Ankete katılanların yüzde 62'si hükümetin çalışmalarını ‘kötü’ bulduğunu söylerken, yüzde 33'ü ‘iyi’ bulduğunu ifade etti.Hükümetinin yasama dönemini tamamlayıp Eylül 2025'e kadar görevini sürdüreceğini inanların oranı yüzde 74 olurken, ankete katılanların sadece yüzde 21'i erken seçime gidileceğini düşünüyor.Hristiyan Birlik partileri birinci sıradaki yerini koruyorAnkette, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 32 ile birinci parti konumunu korurken, bir önceki aya göre oy oranı 1 puan düşen popülist Almanya için Alternatif Partisi yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 14 ile SPD üçüncü sırada bulunurken, Yeşillerin oy oranı yüzde 13 oldu.Sol Partiden ayrılan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin Partisinin oy oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 8'e yükseldi.Hükümetin küçük ortağı FDP'nin oy oranı ise yüzde 4'te kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/alman-halki-yalnizlasiyor-1085439009.html

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