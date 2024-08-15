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Tunç Soyer, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı
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ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, internet sitesinden ve sosyal medyadan ALES 2 sonuçları açıklandı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
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28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yks-sampiyonlari-aciklandi-hangi-bolumlere-yerlestiler-1086835711.html
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ösym, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), açıklama, ales 2

ALES/2 sınav sonuçları açıklandı

14:50 15.08.2024 (güncellendi: 14:56 15.08.2024)
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
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ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, internet sitesinden ve sosyal medyadan ALES 2 sonuçları açıklandı.
28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.
YKS sınavının ilk oturumu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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