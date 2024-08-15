https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ales2-sinav-sonuclari-aciklandi-1086881272.html
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, internet sitesinden ve sosyal medyadan ALES 2 sonuçları açıklandı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T14:50+0300
2024-08-15T14:50+0300
2024-08-15T14:56+0300
türkiye
ösym
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
açıklama
ales 2
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28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yks-sampiyonlari-aciklandi-hangi-bolumlere-yerlestiler-1086835711.html
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ösym, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), açıklama, ales 2
ösym, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), açıklama, ales 2
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
14:50 15.08.2024 (güncellendi: 14:56 15.08.2024)
ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, internet sitesinden ve sosyal medyadan ALES 2 sonuçları açıklandı.
28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024
tarihinde saat 14.30’dan
itibaren ÖSYM’nin adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.