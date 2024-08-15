https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ales2-sinav-sonuclari-aciklandi-1086881272.html

ALES/2 sınav sonuçları açıklandı

ALES/2 sınav sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, internet sitesinden ve sosyal medyadan ALES 2 sonuçları açıklandı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T14:50+0300

2024-08-15T14:50+0300

2024-08-15T14:56+0300

türkiye

ösym

ales

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

açıklama

ales 2

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28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yks-sampiyonlari-aciklandi-hangi-bolumlere-yerlestiler-1086835711.html

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Sputnik Türkiye

ösym, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), açıklama, ales 2