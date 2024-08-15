https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/afad-duyurdu-marmarada-deprem-oldu-1086859805.html

AFAD duyurdu: Marmara'da deprem oldu

AFAD duyurdu: Marmara'da deprem oldu

Sputnik Türkiye

AFAD son dakika deprem verilerine göre son depremler listesine Marmara'yı da ekledi. Yalova açıklarında denizde gerçekleşen sarsıntı 3.6 büyüklüğünde... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T07:30+0300

2024-08-15T07:30+0300

2024-08-15T07:33+0300

türkiye

son dakika

deprem

deprem

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

bursa

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Herkes 'Bursa deprem ve Bursa son dakika' gibi araştırmalara başlarken, AFAD da deprem olduğunu doğruladı. Son depremler listerine göre AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/naci-gorur-istanbulun-depreme-en-dayanikli-ilcesini-acikladi-zemini-kaya-gibi-1086859603.html

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