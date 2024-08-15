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AFAD duyurdu: Marmara'da deprem oldu
AFAD duyurdu: Marmara'da deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD son dakika deprem verilerine göre son depremler listesine Marmara'yı da ekledi. Yalova açıklarında denizde gerçekleşen sarsıntı 3.6 büyüklüğünde... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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Herkes 'Bursa deprem ve Bursa son dakika' gibi araştırmalara başlarken, AFAD da deprem olduğunu doğruladı. Son depremler listerine göre AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/naci-gorur-istanbulun-depreme-en-dayanikli-ilcesini-acikladi-zemini-kaya-gibi-1086859603.html
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AFAD duyurdu: Marmara'da deprem oldu

07:30 15.08.2024 (güncellendi: 07:33 15.08.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© İHA
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AFAD son dakika deprem verilerine göre son depremler listesine Marmara'yı da ekledi. Yalova açıklarında denizde gerçekleşen sarsıntı 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.
Herkes 'Bursa deprem ve Bursa son dakika' gibi araştırmalara başlarken, AFAD da deprem olduğunu doğruladı. Son depremler listerine göre AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
TÜRKİYE
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı: Zemini kaya gibi
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