https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yks-sonuclari-aciklandi-1086783620.html
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T10:15+0300
2024-08-13T10:15+0300
2024-08-13T10:18+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103970/17/1039701722_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_04d650379b1320d764298bb23215f34e.jpg
türkiye
2024
SON HABERLER
tr_TRhttps://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103970/17/1039701722_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_80701a4c309818a72b8b44b338336ea6.jpg
Sputnik Türkiye
yks tercihler ne zaman açıklanır?, yks yerleştirme sonuçları nereden bakılır?, yks sonuç, yks sonuç öğrenme, yks sonuçları açıklandı, yks sonuç 2024, yks sonuçları ne zaman açıklandı, yks sonuç öğrenme
yks tercihler ne zaman açıklanır?, yks yerleştirme sonuçları nereden bakılır?, yks sonuç, yks sonuç öğrenme, yks sonuçları açıklandı, yks sonuç 2024, yks sonuçları ne zaman açıklandı, yks sonuç öğrenme
YKS sonuçları açıklandı
10:15 13.08.2024 (güncellendi: 10:18 13.08.2024)
© AAYKS
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.