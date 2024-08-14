https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yeniden-refah-partisinden-ak-partiye-gecen-belediye-baskanlarina-iliskin-aciklama-1086849413.html

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Kılıç yaptığı açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının ellerindeki imkanların ve fırsatların ne olduğu... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T19:14+0300

2024-08-14T19:14+0300

2024-08-14T19:14+0300

politika

türkiye

yeniden refah partisi

suat kılıç

ak parti

belediye başkanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103971/08/1039710857_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_3821f80b99418d4a4ad4f03d71ef8fc0.jpg

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. YRP'nin yerel seçimlerde kazandığı 63 belediyeden 13 belediye başkanının partiden ayrıldığını söyleyen Kılıç, “Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır" dedi.'Bizim tavsiyemiz o parti logosuyla verilmiş olan emanete sahip çıkmaları'Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, açıklamasında, “Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum” cümlelerini kaydetti.“Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum" diyen Kılıç, "Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetine devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır” şeklinde konuştu" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/iyi-partiden-istifa-ederek-ak-partiye-gecen-izsiz-yuvamda-olmanin-mutlulugunu-yasiyorum-1086845332.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yeniden refah partisi, suat kılıç, ak parti, belediye başkanları