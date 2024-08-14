https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yeniden-refah-partisinden-ak-partiye-gecen-belediye-baskanlarina-iliskin-aciklama-1086849413.html
Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Kılıç yaptığı açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının ellerindeki imkanların ve fırsatların ne olduğu... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T19:14+0300
2024-08-14T19:14+0300
2024-08-14T19:14+0300
politika
türkiye
yeniden refah partisi
suat kılıç
ak parti
belediye başkanları
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. YRP'nin yerel seçimlerde kazandığı 63 belediyeden 13 belediye başkanının partiden ayrıldığını söyleyen Kılıç, “Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır" dedi.'Bizim tavsiyemiz o parti logosuyla verilmiş olan emanete sahip çıkmaları'Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, açıklamasında, “Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum” cümlelerini kaydetti.“Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum" diyen Kılıç, "Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetine devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır” şeklinde konuştu" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/iyi-partiden-istifa-ederek-ak-partiye-gecen-izsiz-yuvamda-olmanin-mutlulugunu-yasiyorum-1086845332.html
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türkiye, yeniden refah partisi, suat kılıç, ak parti, belediye başkanları
türkiye, yeniden refah partisi, suat kılıç, ak parti, belediye başkanları
Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Kılıç yaptığı açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının ellerindeki imkanların ve fırsatların ne olduğu önemli olmaksızın kendi partilerinde kalması gerektiğinin altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
YRP'nin yerel seçimlerde kazandığı 63 belediyeden 13 belediye başkanının partiden ayrıldığını söyleyen Kılıç, “Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır" dedi.
'Bizim tavsiyemiz o parti logosuyla verilmiş olan emanete sahip çıkmaları'
Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, açıklamasında, “Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum” cümlelerini kaydetti.
“Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum" diyen Kılıç, "Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetine devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır” şeklinde konuştu" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.