https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/iyi-partiden-istifa-ederek-ak-partiye-gecen-izsiz-yuvamda-olmanin-mutlulugunu-yasiyorum-1086845332.html
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İzsiz: Yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İzsiz: Yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul milletvekili Seyithan... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T17:20+0300
2024-08-14T17:20+0300
2024-08-14T17:20+0300
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
seyithan izsiz
iyi parti
istifa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı.Programın ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan İzsiz, ‘'Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum" dedi.İzsiz konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2-milletvekili-ve-13-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-rozetlerini-erdogan-takti-1086840825.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, seyithan izsiz, iyi parti, istifa
ak parti, recep tayyip erdoğan, seyithan izsiz, iyi parti, istifa
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İzsiz: Yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı. İzsiz yaptığı açıklamada, tekrardan yuvada olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı.
Programın ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan İzsiz, ‘'Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
İzsiz konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
İYİ Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla ben AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun yeniden icraatların yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zaman içerisinde sizlerin de daveti üzerine inşallah birçok açıklamam olacak hem şahsıma hem de içinde bulunduğum sürece dair. Bu itibarla şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve de kalbi şükranlarımı başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin tüm bireylerine yönelik ifade ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.