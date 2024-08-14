https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yeni-zelandada-dagitilan-yardim-kolisi-icindeki-sekerlerde-olumcul-miktarda-uyusturucu-cikti-1086821997.html

Yeni Zelanda'da dağıtılan yardım kolisi içindeki şekerlerde ölümcül miktarda uyuşturucu çıktı

Yeni Zelanda'da dağıtılan yardım kolisi içindeki şekerlerde ölümcül miktarda uyuşturucu çıktı

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir hayır kurumunun ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolilerindeki şekerlerde normalde alınacak miktarın 300 katı... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T10:30+0300

2024-08-14T10:30+0300

2024-08-14T10:34+0300

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sentetik uyuşturucu

uyuşturucu

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metamfetamin

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gıda

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Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada bir markanın ambalajına sarılmış şekeri tadan kişilerin acı bir tat aldıklarını ve iyi hissetmediklerini belirterek numuneleri kendilerine getirdiğini açıkladı. Yapılan testler sonucu her bir şekerde 3 gram metamfetamin tespit edildiği ve yaygın dozun 10-25 miligram olduğu belirtildi. Vakfın İcra Direktörü Sarah Helm kendilerine getirilen şekerlerdeki metamfetaminin normalde alınacak miktarın 300 katı olduğunu ifade ederek “Bu kadar çok metamfetamin yutmak son derece tehlikelidir ve ölümle sonuçlanabilir” dedi.Vakıf, yaptığı araştırmada uyuşturucu maddeli şekerlerin yer aldığı yardım kolilerinin Auckland Kent Misyonluğu adlı hayır kurumunun dağıttığını belirledi. Auckland Kent Misyonluğu ise ihtiyaç sahiplerine uyuşturuculu şeker içeren 400 kadar koli dağıttıklarını açıklayarak polise başvurdu. Bahsi geçen şekerlerin kendilerine bağış yoluyla geldiği ayrıca belirtildi. Kurum konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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sentetik uyuşturucu, uyuşturucu, yeni zelanda, auckland, metamfetamin, bağış, gıda, yardım paketi, vakıf