https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ukrayna-teror-estirmeye-devam-ediyor-belgorodda-bolgesel-duzeyde-acil-durum-ilan-edildi-1086819798.html

Ukrayna terör estirmeye devam ediyor: Belgorod’da bölgesel düzeyde acil durum ilan edildi

Ukrayna terör estirmeye devam ediyor: Belgorod’da bölgesel düzeyde acil durum ilan edildi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna’nın aralıksız saldırıları karşısında sivil halkı koruma ve mağdurlara acil yardım... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T09:09+0300

2024-08-14T09:09+0300

2024-08-14T09:13+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

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acil durum

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sivil can kaybı

kursk

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, bölgedeki durumun son derece zor ve gerilimli olduğunu kaydederek, “Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından her gün yapılan bombardımanlarda evler yıkılıyor, siviller yaralanıyor ve ölüyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta kesimlerindeki sivil ve altyapı tesislerini vuruyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Belgorod'daki yerleşim bölgelerini bombalaması nedeniyle Rusya'nın tampon bölge kurmak zorunda kaldığını söyledi.Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-hava-savunma-gucleri-gecen-gece-117-iha-ve-4-balistik-fuze-engelledi-1086818574.html

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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, acil durum, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, kursk, bryansk, vladimir putin