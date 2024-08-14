https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ukrayna-teror-estirmeye-devam-ediyor-belgorodda-bolgesel-duzeyde-acil-durum-ilan-edildi-1086819798.html
Ukrayna terör estirmeye devam ediyor: Belgorod’da bölgesel düzeyde acil durum ilan edildi
Ukrayna terör estirmeye devam ediyor: Belgorod’da bölgesel düzeyde acil durum ilan edildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna’nın aralıksız saldırıları karşısında sivil halkı koruma ve mağdurlara acil yardım... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T09:09+0300
2024-08-14T09:09+0300
2024-08-14T09:13+0300
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acil durum
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ukrayna ordusu
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, bölgedeki durumun son derece zor ve gerilimli olduğunu kaydederek, “Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından her gün yapılan bombardımanlarda evler yıkılıyor, siviller yaralanıyor ve ölüyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta kesimlerindeki sivil ve altyapı tesislerini vuruyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Belgorod'daki yerleşim bölgelerini bombalaması nedeniyle Rusya'nın tampon bölge kurmak zorunda kaldığını söyledi.Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-hava-savunma-gucleri-gecen-gece-117-iha-ve-4-balistik-fuze-engelledi-1086818574.html
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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, acil durum, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, kursk, bryansk, vladimir putin
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, acil durum, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, kursk, bryansk, vladimir putin
Ukrayna terör estirmeye devam ediyor: Belgorod’da bölgesel düzeyde acil durum ilan edildi
09:09 14.08.2024 (güncellendi: 09:13 14.08.2024)
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna’nın aralıksız saldırıları karşısında sivil halkı koruma ve mağdurlara acil yardım sağlama amacıyla bölgede acil durumun ilan edildiğini beliterek acil durumun federal düzeye çıkarılması için başvuruda bulunduklarını kaydetti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, bölgedeki durumun son derece zor ve gerilimli olduğunu kaydederek, “Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından her gün yapılan bombardımanlarda evler yıkılıyor, siviller yaralanıyor ve ölüyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu nedenle, halka ek koruma sağlamak ve mağdurlara ek destek tedbirleri sunmak amacıyla bugünden itibaren Belgorod Bölgesi genelinde bölgesel düzeyde acil durum ilan etmeye karar verdik ve bunu takiben federal düzeyde acil durum ilan edilmesi talebiyle hükümet komisyonuna başvuruda bulunduk.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta kesimlerindeki sivil ve altyapı tesislerini vuruyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Belgorod'daki yerleşim bölgelerini bombalaması nedeniyle Rusya'nın tampon bölge kurmak zorunda kaldığını söyledi.
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.