https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/tuik-acikladi-beklenmeyen-oldu-krediyle-ev-alma-donemi-bitti-mi-konut-faizleri-ne-zaman-duser-1086822567.html

TÜİK açıkladı, beklenmeyen oldu: Krediyle ev alma dönemi bitti mi? Konut faizleri ne zaman düşer?

TÜİK açıkladı, beklenmeyen oldu: Krediyle ev alma dönemi bitti mi? Konut faizleri ne zaman düşer?

Sputnik Türkiye

Konut kredisiyle ev sahibi olmayı hayal edenler için Temmuz ayı verileri endişe verici oldu. Yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasıyla, Türkiye İstatistik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T11:07+0300

2024-08-14T11:07+0300

2024-08-14T11:07+0300

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Konut sektöründe beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasıyla, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 60 oranında arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88'e ulaştı. Ancak kredili konut satışlarında yüzde 20.9’luk bir azalma yaşandı, ipotekli satışlar 11 bin 496'ya düştü ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 9 olarak kaydedildi.Krediyle konut alımı düşüşte, nakit alımlar öne çıkıyorKonut kredisi faiz oranlarının yüzde 3'ün üzerine çıkması, ipotekli satışları olumsuz etkiledi. Geçen yıla kıyasla krediyle yapılan konut alımları yüzde 53’ten fazla düşüş gösterdi. Buna karşın, sektörde nakit alımlar dikkat çekici bir şekilde arttı. Uzmanlar, bu artışın en büyük sebebinin yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla yatırımlık konutlara olan talebin artması olduğunu belirtiyor.Kredili satışlar dibe vurduYüksek konut kredisi faiz oranları, kredili satışları neredeyse durma noktasına getirdi. Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları yüzde 3'ün üzerinde seyrederken, 120 ay vadeli bir kredi için aylık taksit ödemeleri 30 bin TL'yi aşıyor. 1 milyon TL’lik bir kredi kullanılması durumunda, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 706 bin TL’ye ulaşıyor. Özel bankalar kredi limitlerini kısıtlı tutarken, devlet bankalarında kredi imkanı daha da sınırlı durumda.Yatırımcılar yüksek getirili konutlara yöneliyorEmlak sektörü temsilcileri, yüzde 25 kira zam sınırının kalkmasının yatırımlık konut talebini artırdığını vurguluyor. Yatırımcılar, aylık getirisi 20 bin lirayı bulabilen ve yıllık TÜFE oranında kira artışı sağlayan, 5-7 milyon lira değerindeki 1+1 dairelere yöneliyor. Bu daireler, özellikle banka mevduatı yerine cazip bir yatırım aracı olarak görülüyor.Konut kredisi faizleri ne zaman düşer?Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kredisi faiz oranlarının düşmesinin, mevduat faizlerindeki gerilemeye bağlı olduğunu belirtiyor. 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar faizlerin yüzde 1.50 seviyelerine inmesi beklenmiyor. Bu süreçte, konut fiyatlarının faiz oranlarının düşmesiyle birlikte tekrar artış gösterebileceği öngörülüyor.Yatırımcılar i̇çin fırsat dönemiÖzelmacıklı, mevcut piyasa koşullarında bazı gayrimenkullerin maliyetine satıldığını belirterek, bu durumun yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu ifade ediyor. Özellikle ikinci el konutlarda cazip fırsatların bulunduğunu ve bu dönemin, kira geliri elde etmek isteyenler için önemli bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguluyor.İpotekli satışlar düşerken, nakit alımlar artıyorKonut sektöründe ipotekli satışlardaki düşüş sürerken, nakit alımlar öne çıkıyor. Konut kredi hacmi, mayıs ayında 445 milyar TL seviyesindeyken Temmuz itibarıyla 451 milyar TL’ye yaklaştı. Vatandaşlar, yüksek faiz oranlarına rağmen, eksik kalan alım bedelleri için kısmi kredilere başvurmaya devam ediyor.Konut piyasasında gelişmeler yakından takip edilmeliKonut kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve ipotekli satışlardaki düşüş, sektörde daralmaya yol açıyor. Bu süreçte, konut almayı düşünenlerin piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi önem arz ediyor. Faizlerde olası bir düşüş, konut fiyatlarını da yukarı çekebilir, bu nedenle doğru zamanlama yatırımcılar için kritik bir faktör olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/arac-sahipleri-dikkat-eylul-zammi-geldi-trafik-sigortasinda-oran-degisti-kim-ne-kadar-odeyecek-1086818537.html

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