Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren Dr. Tezvar: Kum torbası olma niyetinde değiliz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İmamoğlu'nun B planı ne?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:32
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
18:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
20:03
2 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
20:36
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
22:43
3 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
23:13
10 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:29
1 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
23:37
9 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
23:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/arac-sahipleri-dikkat-eylul-zammi-geldi-trafik-sigortasinda-oran-degisti-kim-ne-kadar-odeyecek-1086818537.html
Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?
Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Eylül ayında zorunlu trafik sigortası prim oranlarında artış yaşanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eylül ayı için trafik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T08:36+0300
2024-08-14T08:41+0300
ekonomi
trafik sigortası
kasko
sigorta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104017/26/1040172638_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fe8c73a3abcd4db78db6a4df1abfc10e.jpg
SEDDK tarafından belirlenen yüzde 2'lik zam oranı, Ağustos ayındaki primlerin üzerine eklenerek uygulanacak. İstanbul’da ilk kez araç alan bir sürücünün ortalama trafik sigortası primi 10-11 bin TL civarında seyrediyor. İyi sürücüler için bu rakam yüzde 50 indirimle 4 bin 550 TL'ye kadar düşerken, kötü sürücüler yüzde 200 sürprim ile 30 bin TL’ye kadar ödeme yapabiliyor.Sigorta şirketlerinin ara zam talepleriSEDDK, sigorta prim oranlarını belirlerken hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları ve hasar maliyetlerini dikkate alıyor. Sigorta şirketleri ise zarar ettiklerini belirterek yıl sonuna doğru bir ara düzenleme talebinde bulunuyor. Bu taleplerin 2025 yılı Ocak ayında değerlendirilmesi bekleniyor, ancak bazı şirketler eylül veya ekim ayında ara zam yapılmasını istiyor.Kaskoda i̇ndirimler ve kampanyalar devam ediyorTüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko sigortası fiyatlarında yaz aylarında cazip indirimler olduğunu ve bu indirimlerin eylül ayında da devam etmesini beklediğini belirtti. Yıl sonuna doğru kasko fiyatlarında yüzde 25'e varan artışların olabileceğini ifade eden Bağcı, şu an kasko yaptırmanın en uygun zaman olduğunu vurguladı.Kasko sigortasının önemi ve avantajlarıTrafik sigortası, sadece karşı tarafa verilen zararları karşılarken, kasko sigortası aracın kendi hasarlarını da kapsıyor. Kasko sigortası yaptırmak istemeyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak öneriliyor. Ayrıca, bu yıl kasko fiyatlarının marka ve modele göre geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz olduğu belirtiliyor.Milliyet'te yer alan habere göre Bağcı şuları söyledi:‘Ağustos'ta zam olmamıştı’ ‘Si̇gorta şi̇rketleri̇ ara zam i̇sti̇yor’ Ortalama bi̇r araç ne ödüyor? ‘İyi̇ sürücü 4 bi̇n 550 TL, kötü sürücü 30 bi̇n TL ödüyor’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fenerbahce-lille-maci-sonrasi-durum-degisti-uefa-turkiyenin-ulke-puanini-acikladi-1086817261.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104017/26/1040172638_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_423872791d9ad52f1c82077aa7f67761.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trafik sigortası teklif, trafik sigortası zammı, trafik sigortası zam, trafik sigortası genel şartları, trafik sigortası, trafik sigortası teklif, trafik sigortası sorgulama, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası genel şartları, trafik sigortası son tarih, trafik sigortası zam, trafik sigortası fiyatları, trafik sigortası teklif al, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası nedir, trafik sigortası ne işe yarar, trafik sigortası neleri kapsar, uzman yorumu
trafik sigortası teklif, trafik sigortası zammı, trafik sigortası zam, trafik sigortası genel şartları, trafik sigortası, trafik sigortası teklif, trafik sigortası sorgulama, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası genel şartları, trafik sigortası son tarih, trafik sigortası zam, trafik sigortası fiyatları, trafik sigortası teklif al, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası nedir, trafik sigortası ne işe yarar, trafik sigortası neleri kapsar, uzman yorumu

Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?

08:36 14.08.2024 (güncellendi: 08:41 14.08.2024)
© AAOtomotiv, otomobil
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA
Abone ol
Eylül ayında zorunlu trafik sigortası prim oranlarında artış yaşanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eylül ayı için trafik sigortası primlerine yüzde 2 zam yapıldığını duyurdu. Temmuz ayında yüzde 3.5 oranında artış yapılan primler, ağustos ayında sabit kalmıştı. Peki bu zam sonrası araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
SEDDK tarafından belirlenen yüzde 2'lik zam oranı, Ağustos ayındaki primlerin üzerine eklenerek uygulanacak. İstanbul’da ilk kez araç alan bir sürücünün ortalama trafik sigortası primi 10-11 bin TL civarında seyrediyor. İyi sürücüler için bu rakam yüzde 50 indirimle 4 bin 550 TL'ye kadar düşerken, kötü sürücüler yüzde 200 sürprim ile 30 bin TL’ye kadar ödeme yapabiliyor.

Sigorta şirketlerinin ara zam talepleri

SEDDK, sigorta prim oranlarını belirlerken hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları ve hasar maliyetlerini dikkate alıyor. Sigorta şirketleri ise zarar ettiklerini belirterek yıl sonuna doğru bir ara düzenleme talebinde bulunuyor. Bu taleplerin 2025 yılı Ocak ayında değerlendirilmesi bekleniyor, ancak bazı şirketler eylül veya ekim ayında ara zam yapılmasını istiyor.

Kaskoda i̇ndirimler ve kampanyalar devam ediyor

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko sigortası fiyatlarında yaz aylarında cazip indirimler olduğunu ve bu indirimlerin eylül ayında da devam etmesini beklediğini belirtti. Yıl sonuna doğru kasko fiyatlarında yüzde 25'e varan artışların olabileceğini ifade eden Bağcı, şu an kasko yaptırmanın en uygun zaman olduğunu vurguladı.

Kasko sigortasının önemi ve avantajları

Trafik sigortası, sadece karşı tarafa verilen zararları karşılarken, kasko sigortası aracın kendi hasarlarını da kapsıyor. Kasko sigortası yaptırmak istemeyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak öneriliyor. Ayrıca, bu yıl kasko fiyatlarının marka ve modele göre geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz olduğu belirtiliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Bağcı şuları söyledi:

‘Ağustos'ta zam olmamıştı’

"Ağustos ayında bir artış yapılmamıştı. Temmuz ayındaki trafik sigortası primleri aynen ağustos ayında da geçerli olmuştu. Şimdi ağustostaki primler üzerinden yüzde 2 artış yapılacak."

‘Si̇gorta şi̇rketleri̇ ara zam i̇sti̇yor’

"SEDDK hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları, hasar maliyetlerine bakarak aylık artış oranını belirlediğini söylüyor. Sigorta şirketleri zarar ettiklerini belirterek ara düzenleme taleplerini dile getiriyor. Trafik sigortasında bir ara düzenleme yapılacaksa bunun yıl sonuna doğru netleşeceğini düşünüyorum. Bütün bir yıla bakıp, sigorta şirketlerinin verilerine bakıp yıl sonunda tekrar 2025 yılı Ocak ayında fazla bir artış yapılması mümkün olabilir. Bunun eylül, ekim ayında yapılmasını isteyen sigorta şirketleri de var."

Ortalama bi̇r araç ne ödüyor?

İstanbul’da bir kişi ilk kez araç aldıysa ve trafik poliçesi yaptırıyorsa ortalama bir hususi otomobil için yaklaşık 10-11 bin TL gibi bir sigorta bedeli çıkıyor diyebiliriz.

‘İyi̇ sürücü 4 bi̇n 550 TL, kötü sürücü 30 bi̇n TL ödüyor’

İyi sürücü ile kötü sürücü arasında 7 kata varan fark söz konusu. İstanbul’da iyi sürücü yüzde 50 indirim alarak 4 bin 550 TL gibi bir para öderken, kötü sürücü yüzde 200 sürprim üzerinden 30 bin TL ödeme yapabiliyor.
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
SPOR
Fenerbahçe Lille maçı sonrası durum değişti: UEFA Türkiye'nin ülke puanını ve sıralamasını açıkladı
08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала