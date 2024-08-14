https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/arac-sahipleri-dikkat-eylul-zammi-geldi-trafik-sigortasinda-oran-degisti-kim-ne-kadar-odeyecek-1086818537.html
Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?
Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Eylül ayında zorunlu trafik sigortası prim oranlarında artış yaşanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eylül ayı için trafik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T08:36+0300
2024-08-14T08:36+0300
2024-08-14T08:41+0300
ekonomi
trafik sigortası
kasko
sigorta
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SEDDK tarafından belirlenen yüzde 2'lik zam oranı, Ağustos ayındaki primlerin üzerine eklenerek uygulanacak. İstanbul’da ilk kez araç alan bir sürücünün ortalama trafik sigortası primi 10-11 bin TL civarında seyrediyor. İyi sürücüler için bu rakam yüzde 50 indirimle 4 bin 550 TL'ye kadar düşerken, kötü sürücüler yüzde 200 sürprim ile 30 bin TL’ye kadar ödeme yapabiliyor.Sigorta şirketlerinin ara zam talepleriSEDDK, sigorta prim oranlarını belirlerken hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları ve hasar maliyetlerini dikkate alıyor. Sigorta şirketleri ise zarar ettiklerini belirterek yıl sonuna doğru bir ara düzenleme talebinde bulunuyor. Bu taleplerin 2025 yılı Ocak ayında değerlendirilmesi bekleniyor, ancak bazı şirketler eylül veya ekim ayında ara zam yapılmasını istiyor.Kaskoda i̇ndirimler ve kampanyalar devam ediyorTüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko sigortası fiyatlarında yaz aylarında cazip indirimler olduğunu ve bu indirimlerin eylül ayında da devam etmesini beklediğini belirtti. Yıl sonuna doğru kasko fiyatlarında yüzde 25'e varan artışların olabileceğini ifade eden Bağcı, şu an kasko yaptırmanın en uygun zaman olduğunu vurguladı.Kasko sigortasının önemi ve avantajlarıTrafik sigortası, sadece karşı tarafa verilen zararları karşılarken, kasko sigortası aracın kendi hasarlarını da kapsıyor. Kasko sigortası yaptırmak istemeyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak öneriliyor. Ayrıca, bu yıl kasko fiyatlarının marka ve modele göre geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz olduğu belirtiliyor.Milliyet'te yer alan habere göre Bağcı şuları söyledi:‘Ağustos'ta zam olmamıştı’ ‘Si̇gorta şi̇rketleri̇ ara zam i̇sti̇yor’ Ortalama bi̇r araç ne ödüyor? ‘İyi̇ sürücü 4 bi̇n 550 TL, kötü sürücü 30 bi̇n TL ödüyor’
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Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?
08:36 14.08.2024 (güncellendi: 08:41 14.08.2024)
Eylül ayında zorunlu trafik sigortası prim oranlarında artış yaşanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eylül ayı için trafik sigortası primlerine yüzde 2 zam yapıldığını duyurdu. Temmuz ayında yüzde 3.5 oranında artış yapılan primler, ağustos ayında sabit kalmıştı. Peki bu zam sonrası araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
SEDDK
tarafından belirlenen yüzde 2'
lik zam oranı, Ağustos
ayındaki primlerin
üzerine eklenerek uygulanacak. İstanbul’da ilk kez araç alan bir sürücünün ortalama trafik sigortası primi 10-11 bin TL civarında seyrediyor. İyi sürücüler için bu rakam yüzde 50 indirimle 4 bin 550 TL
'ye kadar düşerken, kötü sürücüler yüzde 200 sürprim ile 30 bin TL’ye kadar ödeme yapabiliyor.
Sigorta şirketlerinin ara zam talepleri
SEDDK
, sigorta prim oranlarını
belirlerken hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları
ve hasar
maliyetlerini dikkate alıyor. Sigorta
şirketleri ise zarar ettiklerini belirterek yıl sonuna doğru bir ara düzenleme talebinde bulunuyor. Bu taleplerin 2025
yılı Ocak
ayında değerlendirilmesi bekleniyor, ancak bazı şirketler eylül veya ekim ayında ara zam yapılmasını istiyor.
Kaskoda i̇ndirimler ve kampanyalar devam ediyor
Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko sigortası fiyatlarında yaz aylarında cazip indirimler olduğunu ve bu indirimlerin eylül ayında da devam etmesini beklediğini belirtti. Yıl sonuna doğru kasko fiyatlarında yüzde 25'e varan artışların olabileceğini ifade eden Bağcı, şu an kasko yaptırmanın en uygun zaman olduğunu vurguladı.
Kasko sigortasının önemi ve avantajları
Trafik sigortası, sadece karşı tarafa verilen zararları karşılarken, kasko sigortası aracın kendi hasarlarını da kapsıyor. Kasko sigortası yaptırmak istemeyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak öneriliyor. Ayrıca, bu yıl kasko fiyatlarının marka ve modele göre geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz olduğu belirtiliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Bağcı şuları söyledi:
‘Ağustos'ta zam olmamıştı’
"Ağustos ayında bir artış yapılmamıştı. Temmuz ayındaki trafik sigortası primleri aynen ağustos ayında da geçerli olmuştu. Şimdi ağustostaki primler üzerinden yüzde 2 artış yapılacak."
‘Si̇gorta şi̇rketleri̇ ara zam i̇sti̇yor’
"SEDDK hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları, hasar maliyetlerine bakarak aylık artış oranını belirlediğini söylüyor. Sigorta şirketleri zarar ettiklerini belirterek ara düzenleme taleplerini dile getiriyor. Trafik sigortasında bir ara düzenleme yapılacaksa bunun yıl sonuna doğru netleşeceğini düşünüyorum. Bütün bir yıla bakıp, sigorta şirketlerinin verilerine bakıp yıl sonunda tekrar 2025 yılı Ocak ayında fazla bir artış yapılması mümkün olabilir. Bunun eylül, ekim ayında yapılmasını isteyen sigorta şirketleri de var."
Ortalama bi̇r araç ne ödüyor?
İstanbul’da bir kişi ilk kez araç aldıysa ve trafik poliçesi yaptırıyorsa ortalama bir hususi otomobil için yaklaşık 10-11 bin TL gibi bir sigorta bedeli çıkıyor diyebiliriz.
‘İyi̇ sürücü 4 bi̇n 550 TL, kötü sürücü 30 bi̇n TL ödüyor’
İyi sürücü ile kötü sürücü arasında 7 kata varan fark söz konusu. İstanbul’da iyi sürücü yüzde 50 indirim alarak 4 bin 550 TL gibi bir para öderken, kötü sürücü yüzde 200 sürprim üzerinden 30 bin TL ödeme yapabiliyor.