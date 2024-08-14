https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/arac-sahipleri-dikkat-eylul-zammi-geldi-trafik-sigortasinda-oran-degisti-kim-ne-kadar-odeyecek-1086818537.html

Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?

Araç sahipleri dikkat, Eylül zammı geldi: Trafik sigortasında oran değişti, kim ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Eylül ayında zorunlu trafik sigortası prim oranlarında artış yaşanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eylül ayı için trafik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T08:36+0300

2024-08-14T08:36+0300

2024-08-14T08:41+0300

ekonomi

trafik sigortası

kasko

sigorta

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SEDDK tarafından belirlenen yüzde 2'lik zam oranı, Ağustos ayındaki primlerin üzerine eklenerek uygulanacak. İstanbul’da ilk kez araç alan bir sürücünün ortalama trafik sigortası primi 10-11 bin TL civarında seyrediyor. İyi sürücüler için bu rakam yüzde 50 indirimle 4 bin 550 TL'ye kadar düşerken, kötü sürücüler yüzde 200 sürprim ile 30 bin TL’ye kadar ödeme yapabiliyor.Sigorta şirketlerinin ara zam talepleriSEDDK, sigorta prim oranlarını belirlerken hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları ve hasar maliyetlerini dikkate alıyor. Sigorta şirketleri ise zarar ettiklerini belirterek yıl sonuna doğru bir ara düzenleme talebinde bulunuyor. Bu taleplerin 2025 yılı Ocak ayında değerlendirilmesi bekleniyor, ancak bazı şirketler eylül veya ekim ayında ara zam yapılmasını istiyor.Kaskoda i̇ndirimler ve kampanyalar devam ediyorTüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko sigortası fiyatlarında yaz aylarında cazip indirimler olduğunu ve bu indirimlerin eylül ayında da devam etmesini beklediğini belirtti. Yıl sonuna doğru kasko fiyatlarında yüzde 25'e varan artışların olabileceğini ifade eden Bağcı, şu an kasko yaptırmanın en uygun zaman olduğunu vurguladı.Kasko sigortasının önemi ve avantajlarıTrafik sigortası, sadece karşı tarafa verilen zararları karşılarken, kasko sigortası aracın kendi hasarlarını da kapsıyor. Kasko sigortası yaptırmak istemeyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak öneriliyor. Ayrıca, bu yıl kasko fiyatlarının marka ve modele göre geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz olduğu belirtiliyor.Milliyet'te yer alan habere göre Bağcı şuları söyledi:‘Ağustos'ta zam olmamıştı’ ‘Si̇gorta şi̇rketleri̇ ara zam i̇sti̇yor’ Ortalama bi̇r araç ne ödüyor? ‘İyi̇ sürücü 4 bi̇n 550 TL, kötü sürücü 30 bi̇n TL ödüyor’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fenerbahce-lille-maci-sonrasi-durum-degisti-uefa-turkiyenin-ulke-puanini-acikladi-1086817261.html

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