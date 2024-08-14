Suriye'de tansiyon yükseldi: İran destekli gruplar ile ABD güçleri karşı karşıya geldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında gerilim bir kez daha tırmandı.



ABD'li bürokratlar ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.



ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığına dair bilgi verilmedi.



Buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları da, Deyrizor ilinin doğusunda ve Haşşam beldesi çevresinde bulunan İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.



Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü YPG'nin kontrolünde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye hükümeti ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.



Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.