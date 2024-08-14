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Kârlarını ikiye katladılar: Ukrayna krizi Batı savunma sanayi şirketlerini zengin ediyor
Kârlarını ikiye katladılar: Ukrayna krizi Batı savunma sanayi şirketlerini zengin ediyor
Sputnik Türkiye
Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı uzatmakta ısrar etmesinin temel nedenlerinden birinin, bu çatışmanın savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T07:45+0300
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rheinmetall
savunma sanayi
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özel askeri harekat
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BRICS Gazeteciler Dernekleri’nin üyesi ve Sırbistan merkezli Jeostratejik Araştırmalar Merkezi'nin araştırma görevlisi, askeri uzman Lucas Leiroz, InfoBRICS sitesi için kaleme aldığı yazıda, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Savaşın Rheinmetall’in askeri yatırımlarını ‘kurtardığını’ belirten uzman, özel askeri harekat başlamadan önce, şirketin askeri siparişlerinin azaldığına ve satışlarının büyük kısmını otomobil endüstrisi için ürettiği otomobil parçalarının oluşturduğuna dikkat çekerek, "Oysa şimdi şirketin üretiminin büyük bölümünü askeri ürünler oluşturuyor ve zırhlı araçlar, tanklar, topçu parçaları ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli silah türlerinin üretimine öncelik veriliyor” ifadesini kullandı.Silah üreticilerinin bu savaşın bitmesini istemediğini vurgulayan Leiroz, savaşın bitmesinin Batılı şirketlerin silah satma fırsatını ortadan kalkacağı anlamına geldiğini belirterek şunu dedi:Ukraynalı askerlerin Rhinemetall gibi savunma şirketleri kâr yapsın diye öldüğünü kaydeden Leiroz, “Dahası, elde edilen kâr o kadar büyük ki, Almanya örneğinde olduğu gibi Batılı devletler bile bu özel yatırımlarda yer almakla ilgileniyor. Kiev, Batı için zengin bir kaynak teşkil ediyor ve bu da neden bu kadar çok aktörün çatışmaların devam etmesini istediğini açıklıyor” diye kaydetti.Bu durumdan en çok etkilenen tarafın, çatışmadan mağlup ayrılacak ve ölçülemeyecek miktarda borç altına girecek olan Ukrayna olduğunu kaydeden uzman, “Rejim, silah satın almaya devam etmenin faydasız olduğunu, çatışmaları sona erdirmek için tek seçeneğin müzakereler ve teslimiyet olduğunu anlarsa bu durum kolayca tersine çevrilebilir” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ukraynanin-kursk-saldirilari-oncesi-abd-ve-abden-onay-aldigi-iddiasi-1086808782.html
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ukrayna, batı, almanya, rheinmetall, savunma sanayi, kâr, avrupa, rusya, özel askeri harekat, brics, ukrayna krizi
ukrayna, batı, almanya, rheinmetall, savunma sanayi, kâr, avrupa, rusya, özel askeri harekat, brics, ukrayna krizi

Kârlarını ikiye katladılar: Ukrayna krizi Batı savunma sanayi şirketlerini zengin ediyor

07:45 14.08.2024 (güncellendi: 08:14 14.08.2024)
© AFP 2023 / AXEL HEIMKENRheinmetall
Rheinmetall - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AFP 2023 / AXEL HEIMKEN
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Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı uzatmakta ısrar etmesinin temel nedenlerinden birinin, bu çatışmanın savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sağladığı fahiş kârlar olduğunu belirten Leiroz, bu şirketlerin Ukrayna’daki çatışma sayesinde kârlarını ikiye katladığını yazdı.
BRICS Gazeteciler Dernekleri’nin üyesi ve Sırbistan merkezli Jeostratejik Araştırmalar Merkezi'nin araştırma görevlisi, askeri uzman Lucas Leiroz, InfoBRICS sitesi için kaleme aldığı yazıda, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Batı'nın Ukrayna'daki savaşı uzatmakta ısrar etmesinin temel nedenlerinden biri, çatışmanın askeri sanayi sektöründeki iş adamlarına sağladığı fahiş kârlar. Son verilere göre, Avrupa'nın önde gelen silah üreticilerinden biri olan Alman Rheinmetall şirketi, Ukrayna'nın silahlandırılmasındaki rolü nedeniyle kârını ikiye katladı. Ukraynalı askerler cephede ölürken bu kârlı iş Batılı elitlere milyarlar kazandırıyor.
Savaşın Rheinmetall’in askeri yatırımlarını ‘kurtardığını’ belirten uzman, özel askeri harekat başlamadan önce, şirketin askeri siparişlerinin azaldığına ve satışlarının büyük kısmını otomobil endüstrisi için ürettiği otomobil parçalarının oluşturduğuna dikkat çekerek, "Oysa şimdi şirketin üretiminin büyük bölümünü askeri ürünler oluşturuyor ve zırhlı araçlar, tanklar, topçu parçaları ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli silah türlerinin üretimine öncelik veriliyor” ifadesini kullandı.
Silah üreticilerinin bu savaşın bitmesini istemediğini vurgulayan Leiroz, savaşın bitmesinin Batılı şirketlerin silah satma fırsatını ortadan kalkacağı anlamına geldiğini belirterek şunu dedi:

Bazıları ‘Rusya'nın Avrupa'yı işgal edeceği’ efsanesine inanmaya devam ediyor. Ne kadar çok savaş, korku ve istikrarsızlık, o kadar çok silah ve dolayısıyla şirketler silah üretiminden kâr elde etmeye devam ediyor demek.

Ukraynalı askerlerin Rhinemetall gibi savunma şirketleri kâr yapsın diye öldüğünü kaydeden Leiroz, “Dahası, elde edilen kâr o kadar büyük ki, Almanya örneğinde olduğu gibi Batılı devletler bile bu özel yatırımlarda yer almakla ilgileniyor. Kiev, Batı için zengin bir kaynak teşkil ediyor ve bu da neden bu kadar çok aktörün çatışmaların devam etmesini istediğini açıklıyor” diye kaydetti.
Bu durumdan en çok etkilenen tarafın, çatışmadan mağlup ayrılacak ve ölçülemeyecek miktarda borç altına girecek olan Ukrayna olduğunu kaydeden uzman, “Rejim, silah satın almaya devam etmenin faydasız olduğunu, çatışmaları sona erdirmek için tek seçeneğin müzakereler ve teslimiyet olduğunu anlarsa bu durum kolayca tersine çevrilebilir” diye ekledi.
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