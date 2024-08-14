https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusya-en-yuksek-hanehalki-gelirine-sahip-ilk-dort-ulke-arasina-girdi-1086829926.html

‘Rusya en yüksek hanehalkı gelirine sahip ilk dört ülke arasına girdi’

‘Rusya en yüksek hanehalkı gelirine sahip ilk dört ülke arasına girdi’

Sputnik Türkiye

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın günümüzde en yüksek hanehalkı gelirine sahip ülkeler sıralamasında Japonya, Almanya ve Fransa’yı geride bırakarak... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T13:00+0300

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Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde düzenlenen ‘Anlamlar Bölgesi’ Ulusal Gençlik Eğitim Forumu'nda konuşan Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın “satın alma gücü paritesine göre ekonomik kalkınma konusunda en güçlü dört ülke arasında” yer aldığını söyledi.Siluanov, “Önümüzde sadece Çin, ABD ve Hindistan var. Japonya, Almanya ve Fransa'yı geride bıraktık. Günümüzde, en yüksek hanehalkı gelirine sahip ülkeler arasında yer alıyoruz” ifadesini kullandı.Dünya Bankası’nın Mayıs ayı sonunda güncellenen verilerine göre, Rusya 2021 yılında satın alma gücü paritesine göre dünya ekonomisindeki yüzde 3.8'lik payla Japonya'yı geride bırakarak dünyanın dördüncü ekonomisi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusyadan-benzinle-ilgili-yeni-karar-ihracat-yasagi-bir-kez-daha-uzatildi-1086829312.html

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çin

hindistan

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rusya, rus ekonomisi, anton siluanov, ekonomi, kalkınma, çin, abd, hindistan, japonya, almanya, fransa, dünya bankası