https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusya-en-yuksek-hanehalki-gelirine-sahip-ilk-dort-ulke-arasina-girdi-1086829926.html
‘Rusya en yüksek hanehalkı gelirine sahip ilk dört ülke arasına girdi’
‘Rusya en yüksek hanehalkı gelirine sahip ilk dört ülke arasına girdi’
Sputnik Türkiye
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın günümüzde en yüksek hanehalkı gelirine sahip ülkeler sıralamasında Japonya, Almanya ve Fransa’yı geride bırakarak... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T13:00+0300
2024-08-14T13:00+0300
2024-08-14T13:04+0300
ekonomi
rusya
rus ekonomisi
anton siluanov
ekonomi
kalkınma
çin
abd
hindistan
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1c5a2d4cb43791020aac9bf8bfbc25c4.jpg
Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde düzenlenen ‘Anlamlar Bölgesi’ Ulusal Gençlik Eğitim Forumu'nda konuşan Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın “satın alma gücü paritesine göre ekonomik kalkınma konusunda en güçlü dört ülke arasında” yer aldığını söyledi.Siluanov, “Önümüzde sadece Çin, ABD ve Hindistan var. Japonya, Almanya ve Fransa'yı geride bıraktık. Günümüzde, en yüksek hanehalkı gelirine sahip ülkeler arasında yer alıyoruz” ifadesini kullandı.Dünya Bankası’nın Mayıs ayı sonunda güncellenen verilerine göre, Rusya 2021 yılında satın alma gücü paritesine göre dünya ekonomisindeki yüzde 3.8'lik payla Japonya'yı geride bırakarak dünyanın dördüncü ekonomisi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusyadan-benzinle-ilgili-yeni-karar-ihracat-yasagi-bir-kez-daha-uzatildi-1086829312.html
rusya
çin
hindistan
almanya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b47c53ab74ff8c40960ceb56b33dab38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rus ekonomisi, anton siluanov, ekonomi, kalkınma, çin, abd, hindistan, japonya, almanya, fransa, dünya bankası
rusya, rus ekonomisi, anton siluanov, ekonomi, kalkınma, çin, abd, hindistan, japonya, almanya, fransa, dünya bankası
‘Rusya en yüksek hanehalkı gelirine sahip ilk dört ülke arasına girdi’
13:00 14.08.2024 (güncellendi: 13:04 14.08.2024)
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın günümüzde en yüksek hanehalkı gelirine sahip ülkeler sıralamasında Japonya, Almanya ve Fransa’yı geride bırakarak ilk dörde girdiğini belirtti.
Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde düzenlenen ‘Anlamlar Bölgesi’ Ulusal Gençlik Eğitim Forumu'nda konuşan Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın “satın alma gücü paritesine göre ekonomik kalkınma konusunda en güçlü dört ülke arasında” yer aldığını söyledi.
Siluanov, “Önümüzde sadece Çin, ABD ve Hindistan var. Japonya, Almanya ve Fransa'yı geride bıraktık. Günümüzde, en yüksek hanehalkı gelirine sahip ülkeler arasında yer alıyoruz” ifadesini kullandı.
Dünya Bankası’nın Mayıs ayı sonunda güncellenen verilerine göre, Rusya 2021 yılında satın alma gücü paritesine göre dünya ekonomisindeki yüzde 3.8'lik payla Japonya'yı geride bırakarak dünyanın dördüncü ekonomisi oldu.