https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-guclerine-teslim-olan-zelenskiyin-eski-komsusu-ukrayna-devlet-baskanina-seslendi-1086825740.html

Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi

Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Nevskiy' gönüllü birliğine teslim olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eski komşusu Yuriy Danilenko... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T16:39+0300

2024-08-14T16:39+0300

2024-08-14T16:39+0300

video

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

esir

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

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'Nevskiy' gönüllü birliğinin askerleri tarafından çekilen videoda Danilenko, Zelenskiy'le Krivoy Rog'da aynı binada büyüdüklerini anlattı.Danilenko, "Vladimir Zelenskiy'le aynı avluda büyüdüm ve yaşadım. Vladimir Zelenskiy'e çok selam gönderiyorum. Vladimir Zelenskiy, Vova, insanların tavrına bakın, bir de bizim tavrımıza bakın. Bizi ölüme sürüklüyorsunuz" dedi.'Nevskiy' gönüllü birliğinin bir üyesi, Danilenko'nun yaralandığını ancak o haldeyken ağır yaralı bir Rus askerini hayatta tutmak için onu 1.5 kilometreden fazla taşıdığını anlattı.Silah arkadaşlarının ise teslim olacağını anladıkları için kendisine ateş açtığını belirten Danilenko, silah bıraktıktan sonra Rus askerlerinin kendisine tıbbi destek sağladığını ve yiyecek temin ettiğini sözlerine ekledi.

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Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi Sputnik Türkiye Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi 2024-08-14T16:39+0300 true PT0M25S

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video, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, esir, rusya silahlı kuvvetleri