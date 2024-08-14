https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-guclerine-teslim-olan-zelenskiyin-eski-komsusu-ukrayna-devlet-baskanina-seslendi-1086825740.html
Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi
Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Nevskiy' gönüllü birliğine teslim olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eski komşusu Yuriy Danilenko... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T16:39+0300
2024-08-14T16:39+0300
2024-08-14T16:39+0300
video
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
esir
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086824982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c23ea73edda03d278748f582fdcf0738.jpg
'Nevskiy' gönüllü birliğinin askerleri tarafından çekilen videoda Danilenko, Zelenskiy'le Krivoy Rog'da aynı binada büyüdüklerini anlattı.Danilenko, "Vladimir Zelenskiy'le aynı avluda büyüdüm ve yaşadım. Vladimir Zelenskiy'e çok selam gönderiyorum. Vladimir Zelenskiy, Vova, insanların tavrına bakın, bir de bizim tavrımıza bakın. Bizi ölüme sürüklüyorsunuz" dedi.'Nevskiy' gönüllü birliğinin bir üyesi, Danilenko'nun yaralandığını ancak o haldeyken ağır yaralı bir Rus askerini hayatta tutmak için onu 1.5 kilometreden fazla taşıdığını anlattı.Silah arkadaşlarının ise teslim olacağını anladıkları için kendisine ateş açtığını belirten Danilenko, silah bıraktıktan sonra Rus askerlerinin kendisine tıbbi destek sağladığını ve yiyecek temin ettiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kurska-sizan-ukrayna-birliklerinin-ilerleyisi-durduruldu-1086807722.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086824982_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_612f761813d710b3ec68a973f32d3599.jpg
Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi
Sputnik Türkiye
Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi
2024-08-14T16:39+0300
true
PT0M25S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, esir, rusya silahlı kuvvetleri
video, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, esir, rusya silahlı kuvvetleri
Rus güçlerine teslim olan Zelenskiy'in eski komşusu, Ukrayna Devlet Başkanı'na seslendi
Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Nevskiy' gönüllü birliğine teslim olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eski komşusu Yuriy Danilenko, Zelenskiy'e esir düşen ve görevi başındaki Ukraynalı askerlere aynı düzeyde muamele etme çağrısı yaptı.
'Nevskiy' gönüllü birliğinin askerleri tarafından çekilen videoda Danilenko, Zelenskiy'le Krivoy Rog'da aynı binada büyüdüklerini anlattı.
Danilenko, "Vladimir Zelenskiy'le aynı avluda büyüdüm ve yaşadım. Vladimir Zelenskiy'e çok selam gönderiyorum. Vladimir Zelenskiy, Vova, insanların tavrına bakın, bir de bizim tavrımıza bakın. Bizi ölüme sürüklüyorsunuz" dedi.
'Nevskiy' gönüllü birliğinin bir üyesi, Danilenko'nun yaralandığını ancak o haldeyken ağır yaralı bir Rus askerini hayatta tutmak için onu 1.5 kilometreden fazla taşıdığını anlattı.
Silah arkadaşlarının ise teslim olacağını anladıkları için kendisine ateş açtığını belirten Danilenko, silah bıraktıktan sonra Rus askerlerinin kendisine tıbbi destek sağladığını ve yiyecek temin ettiğini sözlerine ekledi.