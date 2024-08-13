https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kurska-sizan-ukrayna-birliklerinin-ilerleyisi-durduruldu-1086807722.html

Kursk’a sızan Ukrayna birliklerinin cephedeki ilerleyişi durduruldu

Kursk’a sızan Ukrayna birliklerinin cephedeki ilerleyişi durduruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar halen sürerken, enerji merkezi... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T20:55+0300

2024-08-13T20:55+0300

2024-08-13T20:56+0300

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Rus devlet kanalı Rossiya 1’e açıklama yapan Kursk Vali Vekili Danışmanı muhafız albay Aleksey Kondratyev, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinin bazı bölgelerine girmeye çalıştığını, ancak Rus ordusunun bu girişimleri başarıyla engellediğini söyledi.Bölgedeki durumun halen zor olduğunun altını çizen Kondratyev, “Durum, askerlerin dediği gibi zor, gergin ama kontrollü ve yönetilebilir olmaya devam ediyor. Düşman cephe boyunca 40 kilometreye kadar, 12 kilometreye kadar derinliğe kadar topraklarımıza girmiş durumda ancak sürekli bir cephe hattı olmadığı unutulmamalı. Düşman bazı bölgelerden geçmeye çalışıyor ancak silahlı kuvvetlerimiz, sınır muhafızlarımız ve Federal Güvenlik Servisi birimlerimiz düşmanı başarıyla engelliyor. Şimdi sızan mobil grupları parça parça imha ediyoruz” diye konuştu.‘Suca şehri bizim’Kondratyev ayrıca Suca’daki durumu da değerlendirdiği konuşmasında, hem Rus hem de Ukrayna askerlerinin şehirde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Ne olmuştu?Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.Durumun ‘federal acil’ seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre" ifadelerini kullanmıştı.Gün içerisinde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus güçlerinin Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 420'ye yakın askerini ve 55 zırhlı aracını kaybetti" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde "2 bin 30 askerini ve 35 tank, 31 zırhlı personel taşıyıcı, 18 piyade savaş aracı, 179 zırhlı aracını kaybettiği" kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında ayrıca 6 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/medvedevden-ukraynaya-kursk-uyarisi-hak-ettiginiz-cezayi-cekeceksiniz-1086798073.html

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