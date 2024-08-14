https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-doktor-rus-ve-ukraynali-askerleri-ayrim-yapmadan-tedavi-ediyoruz-1086849840.html
Rus doktor: ‘Rus ve Ukraynalı askerleri ayrım yapmadan tedavi ediyoruz’
Rus doktor: ‘Rus ve Ukraynalı askerleri ayrım yapmadan tedavi ediyoruz’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızarak sivilleri öldürmesi terör saldırısı olarak nitelendirilirken, buna rağmen yaralı Ukrayna... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T19:51+0300
2024-08-14T19:51+0300
2024-08-14T19:51+0300
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rus ordusu
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Çatışmaların sürdüğü cepheden yaralı askerleri kabul eden St. Petersburg Celenidze Acil Tıp Araştırma Enstitüsü’nün Genel Cerrahi Uzmanı Aleksandr Babiç, Sputnik’e verdiği demecinde, Rus sağlık görevlilerinin, esir alınan Ukraynalı askerler ve Rus askerleri arasında ayrım yapmadığına değinirken, her yaralının yaşamları için eşit derecede mücadele ettiğini söyledi.Ukraynalı askerlere de eşit muamele yaptıklarını vurgulayan Babiç, “Başka bir orduda görev yapan ve halihazırda yaralı olan bir asker bizim için hastadır, artık bir muharip değildir. Hangi tarafta olduğu sorusu da asla tıbbi bir soru değildir. Bizim meselemiz, yaralı askerlerimize sağladığımız yardımın aynısını ayrımsız şekilde onlara da sağlamaktır” ifadelerini kullandı.Babiç, Napolyon'un ordusunda görev yapan ve anılarında Rus askerleri üzerinde gerçekleştirilen birçok ameliyatın kaydını bırakan Fransız askeri cerrah Jean Larrey'i örnek gösterirken, demecini, “Fransız cerrah, Rusları nasıl tedavi ettiğini ve iyileştiklerinde nasıl sevindiğini anlatıyordu” diye sonlandırdı.Rus doktorlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rus ordusunun kontrolüne geçen Kleşeyevka köyünde esir alınan ve aldığı yaralar yüzünden durumu son derece ağır olan Ukraynalı asker Andrey Kurişko’yu saatler süren karmaşık cerrahi müdahale sonucu kurtarmayı başardığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-doktorlar-agir-yarali-olarak-ele-gecirilen-ukraynali-askeri-kurtardi-1086746974.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, asker, yaralı, savaş esiri, rusya, askeri operasyon, doktor, cerrah
ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, asker, yaralı, savaş esiri, rusya, askeri operasyon, doktor, cerrah
Rus doktor: ‘Rus ve Ukraynalı askerleri ayrım yapmadan tedavi ediyoruz’
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızarak sivilleri öldürmesi terör saldırısı olarak nitelendirilirken, buna rağmen yaralı Ukrayna askerlerinin tedavisinin Rus doktorlar tarafından eşit derecede yapıldığı vurgulandı.
Çatışmaların sürdüğü cepheden yaralı askerleri kabul eden St. Petersburg Celenidze Acil Tıp Araştırma Enstitüsü’nün Genel Cerrahi Uzmanı Aleksandr Babiç, Sputnik’e verdiği demecinde, Rus sağlık görevlilerinin, esir alınan Ukraynalı askerler ve Rus askerleri arasında ayrım yapmadığına değinirken, her yaralının yaşamları için eşit derecede mücadele ettiğini söyledi.
Ukraynalı askerlere de eşit muamele yaptıklarını vurgulayan Babiç, “Başka bir orduda görev yapan ve halihazırda yaralı olan bir asker bizim için hastadır, artık bir muharip değildir. Hangi tarafta olduğu sorusu da asla tıbbi bir soru değildir. Bizim meselemiz, yaralı askerlerimize sağladığımız yardımın aynısını ayrımsız şekilde onlara da sağlamaktır” ifadelerini kullandı.
Babiç, Napolyon'un ordusunda görev yapan ve anılarında Rus askerleri üzerinde gerçekleştirilen birçok ameliyatın kaydını bırakan Fransız askeri cerrah Jean Larrey'i örnek gösterirken, demecini, “Fransız cerrah, Rusları nasıl tedavi ettiğini ve iyileştiklerinde nasıl sevindiğini anlatıyordu” diye sonlandırdı.
Rus doktorlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rus ordusunun kontrolüne geçen Kleşeyevka köyünde esir alınan ve aldığı yaralar yüzünden durumu son derece ağır olan Ukraynalı asker Andrey Kurişko’yu saatler süren karmaşık cerrahi müdahale sonucu kurtarmayı başardığı bildirilmişti.