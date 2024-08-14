https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-doktor-rus-ve-ukraynali-askerleri-ayrim-yapmadan-tedavi-ediyoruz-1086849840.html

Rus doktor: ‘Rus ve Ukraynalı askerleri ayrım yapmadan tedavi ediyoruz’

Rus doktor: ‘Rus ve Ukraynalı askerleri ayrım yapmadan tedavi ediyoruz’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızarak sivilleri öldürmesi terör saldırısı olarak nitelendirilirken, buna rağmen yaralı Ukrayna... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T19:51+0300

2024-08-14T19:51+0300

2024-08-14T19:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rus ordusu

asker

yaralı

savaş esiri

rusya

askeri operasyon

doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086849941_0:0:3117:1754_1920x0_80_0_0_0e7f5e6acd493e3846c373381d8e9a29.jpg

Çatışmaların sürdüğü cepheden yaralı askerleri kabul eden St. Petersburg Celenidze Acil Tıp Araştırma Enstitüsü’nün Genel Cerrahi Uzmanı Aleksandr Babiç, Sputnik’e verdiği demecinde, Rus sağlık görevlilerinin, esir alınan Ukraynalı askerler ve Rus askerleri arasında ayrım yapmadığına değinirken, her yaralının yaşamları için eşit derecede mücadele ettiğini söyledi.Ukraynalı askerlere de eşit muamele yaptıklarını vurgulayan Babiç, “Başka bir orduda görev yapan ve halihazırda yaralı olan bir asker bizim için hastadır, artık bir muharip değildir. Hangi tarafta olduğu sorusu da asla tıbbi bir soru değildir. Bizim meselemiz, yaralı askerlerimize sağladığımız yardımın aynısını ayrımsız şekilde onlara da sağlamaktır” ifadelerini kullandı.Babiç, Napolyon'un ordusunda görev yapan ve anılarında Rus askerleri üzerinde gerçekleştirilen birçok ameliyatın kaydını bırakan Fransız askeri cerrah Jean Larrey'i örnek gösterirken, demecini, “Fransız cerrah, Rusları nasıl tedavi ettiğini ve iyileştiklerinde nasıl sevindiğini anlatıyordu” diye sonlandırdı.Rus doktorlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rus ordusunun kontrolüne geçen Kleşeyevka köyünde esir alınan ve aldığı yaralar yüzünden durumu son derece ağır olan Ukraynalı asker Andrey Kurişko’yu saatler süren karmaşık cerrahi müdahale sonucu kurtarmayı başardığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-doktorlar-agir-yarali-olarak-ele-gecirilen-ukraynali-askeri-kurtardi-1086746974.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, asker, yaralı, savaş esiri, rusya, askeri operasyon, doktor, cerrah